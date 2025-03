Esta mañana, un grupo de fiscales del Ministerio Público allanaron la casa del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ubicada en el distrito de La Molina. Esto, en el marco de la investigación que afronta por el presunto delito de abuso de autoridad.

Al respecto, el abogado del capitán PNP Junior Izquierdo (alias ‘Culebra’), José Carlos Mejía, advirtió este lunes que es poco probable que el Ministerio Público encuentre información relevante durante el allanamiento a la vivienda de Santiváñez.

Esto, debido a que la diligencia fiscal se habría alertado desde la semana pasada en un medio de comunicación.

En diálogo con RPP, recordó que desde el pasado viernes ya se hablaba de que la Fiscalía alistaba el allanamiento de la casa del ministro, quien ya habría estado al tanto de todos estos movimientos.

“Entonces, por máximas de la experiencia, conocemos que cuando este tipo de información se filtra, obviamente aprovechando sábado y domingo, ya no tiene la misma eficacia o los mismos resultados porque ya está sobreadvertido la persona que va a ser allanada”, enfatizó.

A juicio del abogado, si una persona es advertida de una diligencia con más de 48 horas de antelación, es probable que los fiscales no encuentren elementos relevantes para la investigación en su contra, que inició el pasado 2 de agosto del año pasado.

“La Fiscalía no va a encontrar lo que, tal vez, pudo haber encontrado el viernes”, cuestionó.

Pedirán prorrogar la investigación contra Santiváñez

En otro momento, Mejía rechazó que Santiváñez alegue que la investigación en su contra surgió a raíz de “chismes”. Frente a ello, recordó que el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, declaró fundado el pedido de la Fiscalía al encontrar un requerimiento “debidamente motivado”.

“La pregunta es, ¿ahora también va a decir que el juez Juan Carlos Checkley también está vulnerando sus derechos, que también se deja llevar por chismes? No. Yo no tengo el contenido de esa resolución, pero definitivamente una autorización judicial a nivel de un Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria no puede basarse, y no se ha basado definitivamente, en chismes”, apuntó.

Finalmente, informó que el próximo 2 de abril finalizará el plazo de ocho meses de la investigación contra el titular del Interior, por lo que anunció que pedirá a la Fiscalía prorrogar el plazo de las pesquisas.

Santiváñez es investigado por el presunto delito de abuso de autoridad a raíz de un audio difundido por ‘Culebra’ en el que se le escucha a Santiváñez pedirle a dicho efectivo policial “controlar” al periodista Marco Sifuentes.

