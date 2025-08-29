¿Sabes cuándo se estrena “El Conjuro: Últimos Ritos” (“The Conjuring: Last Rites”) en tu país? En esta nota te contamos para que puedas ir separando tu entrada y no perderte la última entrega de esta sagar, que trae de vuelta a Ed y Lorraine Warren en su caso más aterrador.

La cuarta película mantiene vivos todos los elementos clásicos: la muñeca Annabelle, demonios acechantes, sótanos malditos y el enfrentamiento definitivo entre la pareja de investigadores paranormales y las fuerzas del mal.

La nueva entrega, dirigida nuevamente por Michael Chaves y producida por James Wan y Peter Safran, se presenta como la culminación de las aterradoras crónicas de los Warren, con referencias directas a casos reales.

¿DE QUÉ TRATA “EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS”?

En “El Conjuro: Últimos Ritos”, Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga) regresan para enfrentarse a uno de sus casos más oscuros: un demonio que atormenta a una familia en Pensilvania, en el apogeo de la popularidad de la pareja, en 1986. La película explora tanto el regreso a viejos terrores paranormales como la posibilidad de volver a ver monstruos clásicos del universo, incluida Annabelle. El guion, basado en la investigación real de los Smurl —caso célebre en la vida de los Warren—, desarrolla una historia repleta de sobresaltos, traumas no resueltos y la lucha final del matrimonio contra el mal.

El avance oficial confirma que viviremos secuencias de exorcismos, psicofonías, sangre y escenas límite donde la fe, el amor y el miedo marcan la diferencia entre la vida y la muerte, siendo Lorraine una vez más el centro de la batalla espiritual.

El Conjuro 4: Últimos Ritos es la última película de la saga de terror protagonizada por Ed y Lorraine Warren (Foto: Warner Bros)

FECHA EXACTA DEL ESTRENO DE “EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS” EN ESTADOS UNIDOS POR PAÍS

De acuerdo con Warner Bros. Pictures, conoce cuándo se estrenará “El Conjuro: Últimos Ritos” en las salas de cine por país:

México : 3 de septiembre

: 3 de septiembre Chile : 3 de septiembre

: 3 de septiembre Colombia : 3 de septiembre

: 3 de septiembre Perú : 3 de septiembre

: 3 de septiembre Argentina : 4 de septiembre

: 4 de septiembre Ecuador : 4 de septiembre

: 4 de septiembre Puerto Rico : 4 de septiembre

: 4 de septiembre Brasil : 5 de septiembre

: 5 de septiembre Canadá : 5 de septiembre

: 5 de septiembre Estados Unidos : 5 de septiembre

: 5 de septiembre España: 5 de septiembre

5 de septiembre Francia : 5 de septiembre

: 5 de septiembre Italia : 5 de septiembre

: 5 de septiembre Turquía: 5 de septiembre.

Conoce las fechas de estreno de El Conjuro 4: Últimos Ritos para que puedas separar tu butaca en cines (Foto: Warner Bros)

MIRA EL TRÁILER “EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS”