La Defensoría del Pueblo informó que en el marco de su mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales de las persona solicitó ante el TTribunal Constitucional su apersonamiento, en calidad de amicus curiae, en el proceso de hábeas corpus seguido a favor de la Betssy Chávez Chino.

“Con esta intervención, buscamos aportar una apreciación jurídico-técnica que coadyuve al debate de este Supremo Tribunal, garante de los derechos fundamentales”, expresó.

Un amicus curiae es un “amigo de la corte”, es decir, una persona, organización o entidad que no es parte en un proceso judicial pero ofrece voluntariamente su opinión técnica, jurídica o especializada para ayudar al tribunal a tomar una decisión informada.

Cabe recordar que el expremier Betssy Chávez Chino, recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos, se encuentra en huelga de hambre desde hace cuatro días.

Los lineamientos del pedido de la Defensoría:

1. Respeto al plazo de la prisión preventiva, como garantía indispensable frente a la arbitrariedad y en resguardo de la presunción de inocencia.

2. Rol del hábeas corpus en la protección de la libertad personal, reafirmando su carácter de mecanismo célere y eficaz para garantizar este derecho.3. Principio de igualdad ante la ley, que asegura que todas las personas reciban un trato jurídico uniforme, sin privilegios indebidos ni discriminaciones arbitrarias.

“En esa línea, solicitamos al Tribunal Constitucional admitir nuestro escrito de amicus curiae, el cual contiene argumentos jurídicos que contribuirán a dilucidar la controversia iusfundamental planteada en el presente proceso de hábeas corpus y, de ser el caso, a tutelar el derecho presuntamente vulnerado en perjuicio de la mencionada ciudadana”, expresó en un comunicado.

LA CARTA DE DESPEDIDA DE BETSSY CHÁVEZ

El martes de la semana pasada, Chávez decidió retomar y radicalizar su medida de huelga de hambre. Mediante una carta testamentaria que dio a conocer su abogado, Raúl Noblecilla, la expremier explicó que adopta esta medida debido a que le es “humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del INPE”.

Además, en la misiva pidió que le permitan realizar una videollamada con la finalidad de poder despedirse de sus padres.

Asimismo, solicitó que sus posibles restos sean entregados a su abogado en la Morgue Central de Lima, con el fin de que se cumplan las diligencias legales correspondientes y que sea él quien los traslade a su ciudad natal, Tacna.