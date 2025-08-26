El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó este lunes 25 de agosto que la expremier Betssy Chávez Chino, recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos, se encuentra bajo monitoreo permanente luego de haber rechazado dos atenciones médicas mientras cumple tres días en huelga de hambre.

De acuerdo con el comunicado oficial, Chávez se negó a la medición de sus signos vitales, pese a que el personal de salud del penal le brindó información sobre las consecuencias de su decisión. La excongresista firmó un consentimiento informado y, en una segunda visita médica realizada a las 19:50 horas, volvió a rechazar la atención.

Ante esta situación, el INPE dispuso el seguimiento constante de su estado de salud. Asimismo, la Fiscalía de Prevención del Delito de Villa El Salvador y la Defensoría del Pueblo fueron informadas sobre la negativa de la interna a recibir asistencia médica.

El organismo penitenciario también señaló que, el pasado 20 de agosto, Chávez y las internas Astrid Jinnett Valdivia Huamán y Yajaira Santiago Ascencio solicitaron ser trasladadas de manera conjunta a otro establecimiento penitenciario y permanecer recluidas en un mismo lugar . No obstante, el Reglamento del Código de Ejecución Penal establece que este tipo de pedidos deben ser presentados de manera individual, por lo que la Oficina Regional Lima continúa evaluando la solicitud.

En un comunicado oficial, el INPE aseguró que respeta los derechos fundamentales de Betssy Chávez y continuará aplicando protocolos de monitoreo en el penal de Chorrillos. Foto: INPE.

En paralelo, mediante el Oficio N.° 185-2025-INPE/ORL-EPAMCH-D, remitido a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, se informó que no existen elementos que corroboren las presuntas amenazas o maltratos contra Chávez por parte de otras internas.

“El INPE garantiza el respeto a los derechos fundamentales de los internos e internas y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley”, subraya el comunicado, en el que también se asegura que la institución seguirá actuando bajo los procedimientos regulares para mantener el orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios.

LA CARTA DE DESPEDIDA DE BETSSY CHÁVEZ

El martes de la semana pasada, Chávez decidió retomar y radicalizar su medida de huelga de hambre. Mediante una carta testamentaria que dio a conocer su abogado, Raúl Noblecilla, la expremier explicó que adopta esta medida debido a que le es “humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del INPE”.

Además, en la misiva pidió que le permitan realizar una videollamada con la finalidad de poder despedirse de sus padres.

Asimismo, solicitó que sus posibles restos sean entregados a su abogado en la Morgue Central de Lima, con el fin de que se cumplan las diligencias legales correspondientes y que sea él quien los traslade a su ciudad natal, Tacna.