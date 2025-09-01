Pedro Castillo es el preso que más visitas tiene en Barbadillo: Recibe a congresistas y exministros. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Pedro Castillo es el preso que más visitas tiene en Barbadillo: Recibe a congresistas y exministros. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , quien se encuentra en prisión preventiva en el por el presunto delito de rebelión tras intentar disolver el Congreso en 2022, recibe visitas casi a diario y su celda se ha convertido en una “despacho político”, reveló el dominical Punto Final.

Según el programa, a diferencia de otros expresidentes como Ollanta Humala y Alejandro Toledo, Castillo es el interno más , llegando a recibir más de seis visitas diarias.

LEA TAMBIÉN: El regreso político de Pedro Castillo y su familia: un clan que busca volver al poder en 2026

A pesar de las restricciones penitenciarias, un audio atribuido se escuchó en un mitin en Huaycán, en relación con la creación de su partido y una posible alianza con “Juntos con el Pueblo”, mostrando su estrategia de mantenerse vigente en la política mientras no colabora con el proceso judicial en su contra.

El programa reveló la lista de visitantes , entre los que se encuentran exministros, congresistas, abogados y familiares.

LEA TAMBIÉN: ¿Fallo del TC podría beneficiar también a los expresidentes investigados?

Yonhy Lescano, excandidato de Acción Popular, lo visitó el 11 de junio como abogado, aunque niega tener un vínculo con . Iber Maraví, exministro de Trabajo, es su visitante más frecuente con 206 visitas entre enero de 2024 y agosto de 2025. Por su parte, el congresista Roberto Sánchez lo visitó 28 veces en el último año.

LEA TAMBIÉN: Abogado de Martín Vizcarra anuncia que presentará un “hábeas corpus correctivo”: ¿Qué fundamenta?

Entre otros visitantes se encuentran la congresista Luz Apolinario, el congresista Pasión Dávila, el parlamentario Alfredo Pariona, el exministro de Salud Hernando Cevallos, la extitular de la Mujer Anahí Durand, el exministro del Interior Roberto Barranzuela, el extitular de Defensa Walter Ayala e Hilso Cladio Ramos Cosme, quien según el reportaje aparece en los planillones de Movadef y ha ido 22 veces desde 2024.

Recordemos que enfrenta un juicio por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación desde marzo y pronto podría recibir sentencia. La Fiscalía pide 34 años de cárcel.

A pesar de las restricciones penitenciarias, la voz de Castillo se escuchó en un mitin en Huaycán, en relación con la creación de su partido “Todo con el Pueblo”, mostrando su estrategia de mantenerse vigente en la política. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)
A pesar de las restricciones penitenciarias, la voz de Castillo se escuchó en un mitin en Huaycán, en relación con la creación de su partido “Todo con el Pueblo”, mostrando su estrategia de mantenerse vigente en la política. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)
Pedro Castillo seguirá cumpliendo prisión preventiva mientras afronta juicio por golpe de Estado. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Pedro Castillo seguirá cumpliendo prisión preventiva mientras afronta juicio por golpe de Estado. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

TE PUEDE INTERESAR

Refuerzan seguridad del periodista Manuel Calloquispe tras amenazas de muerte en Madre de Dios
Rafael López Aliaga se reunirá con Dina Boluarte para hablar sobre el destino del tren Lima-Chosica
Dina Boluarte evalúa construir penal en isla El Frontón para reos de alta peligrosidad: Los detalles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.