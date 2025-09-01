El expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el presunto delito de rebelión tras intentar disolver el Congreso en 2022, recibe visitas casi a diario y su celda se ha convertido en una “despacho político”, reveló el dominical Punto Final.

Según el programa, a diferencia de otros expresidentes como Ollanta Humala y Alejandro Toledo, Castillo es el interno más visitado en Barbadillo, llegando a recibir más de seis visitas diarias.

A pesar de las restricciones penitenciarias, un audio atribuido a Castillo se escuchó en un mitin en Huaycán, en relación con la creación de su partido “Todo con el Pueblo” y una posible alianza con “Juntos con el Pueblo”, mostrando su estrategia de mantenerse vigente en la política mientras no colabora con el proceso judicial en su contra.

El programa reveló la lista de visitantes frecuentes de Castillo, entre los que se encuentran exministros, congresistas, abogados y familiares.

Yonhy Lescano, excandidato de Acción Popular, lo visitó el 11 de junio como abogado, aunque niega tener un vínculo con Castillo. Iber Maraví, exministro de Trabajo, es su visitante más frecuente con 206 visitas entre enero de 2024 y agosto de 2025. Por su parte, el congresista Roberto Sánchez lo visitó 28 veces en el último año.

Entre otros visitantes se encuentran la congresista Luz Apolinario, el congresista Pasión Dávila, el parlamentario Alfredo Pariona, el exministro de Salud Hernando Cevallos, la extitular de la Mujer Anahí Durand, el exministro del Interior Roberto Barranzuela, el extitular de Defensa Walter Ayala e Hilso Cladio Ramos Cosme, quien según el reportaje aparece en los planillones de Movadef y ha ido 22 veces desde 2024.

Recordemos que Pedro Castillo enfrenta un juicio por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación desde marzo y pronto podría recibir sentencia. La Fiscalía pide 34 años de cárcel.

(Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)