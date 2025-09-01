El alcalde de Lima Rafael López Aliaga informó que este lunes se reunirá con la presidenta de la República Dina Boluarte, para tratar el tema del Tren Lima-Chosica y la inseguridad ciudadana.

Explicó que primero quiere agotar el tema técnico del mencionado tren donado por los Estados Unidos y tocar también la inseguridad ciudadana, convertida en el primer problema del país, ya que la delincuencia está asesinando a siete peruanos por día.

El alcalde limeño recalcó que hay que poner operativo el tren, por lo tanto se requieren soluciones concretas y rápidas.

Para el caso del tren añadió que existe la línea férrea y la decisión de un grupo peruano de donar 80 millones de dólares para la instalación de una segunda línea férrea, entre otras alternativas de solución.

El encuentro se da luego de que el ministro de Transportes y Comunicaciones,César Sandoval, anunció que su sector presentará un proyecto de trenes de cercanía modernos, que incluye el tramo Lima–Chosica, y descartó el uso de locomotoras antiguas provenientes de Estados Unidos.

Extorsión y el sicariato también en la agenda

En cuanto a la extorsión y el sicariato, López Aliaga sostuvo que el gobierno tiene que invertir en apoyo a la PNP; establecer juicios sumarios contra los terroristas urbanos y que sean procesados por medio de tribunales militares.

Reiteró su propuesta de enviar a El Salvador a 20 cabecillas del Tren de Aragua, para que sean internados en cárceles para terroristas (Cecot) y sientan los rigores de esos. Al enterarse los que se encuentran aquí van a salir despavoridos del Perú.

Otra sugerencia fue que los delincuentes más avezados sean enviados a la selva para que trabajen y construyan sus campamentos. Las fronteras de esas cárceles serán las mismas fronteras, lugares donde hay shushupes, serpientes selváticas consideradas como las más peligrosas del Perú.

Remozamiento de arterias rimenses

Acompañado de Néstor De La Rosa, alcalde del Rímac, de numerosos vecinos y regidores, López Aliaga inauguró la renovada avenida Guardia Republicana y el jirón Cajamarca, en el distrito del Rímac. Estos trabajos forman parte de la intervención de la comuna limeña en siete vías de distritos populares, a fin de renovar 105 000 m² de pistas.

La recuperación de las vías metropolitanas sigue su curso en la avenida Mariano Pastor Sevilla, en San Juan de Miraflores, donde se viene realizando labores de fresado de pistas. Más adelante, se continuará en las avenidas Los Tusilagos y Las Lomas (San Juan de Lurigancho), Guardia Civil (Chorrillos) y Los Incas (zona de Huaycán, Ate).