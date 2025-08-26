Pese a los reiterados comunicados de Lima Expresa hacia la Municipalidad de Lima, no se ha recibido una respuesta oficial sobre las afectaciones y los riesgos derivados de los trabajos, informó la concesionaria. Foto: Lima Expresa.
Pese a los reiterados comunicados de Lima Expresa hacia la Municipalidad de Lima, no se ha recibido una respuesta oficial sobre las afectaciones y los riesgos derivados de los trabajos, informó la concesionaria. Foto: Lima Expresa.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, concesionaria de la Vía de Evitamiento y de la vía expresa Línea Amarilla, anunció este martes el cierre de dos carriles del lado derecho de la vía en sentido norte, a la altura de las ex oficinas de EMAPE, debido a un hundimiento en la calzada generado por la rotura de una tubería de agua.

El hecho se produjo como consecuencia de trabajos ejecutados por la durante la noche del lunes, según explicó la empresa en un comunicado.

LEA TAMBIÉN: Lima Expresa propone construir viaducto hacia el nuevo aeropuerto Jorge Chávez

La medida de cierre se mantendrá vigente hasta que se concluya la verificación de daños y se definan las reparaciones necesarias para garantizar la estabilidad total de la vía. “Exhortamos a los conductores a manejar con precaución, respetar la señalización y considerar el impacto que esta medida tendrá en el tránsito”, señaló la concesionaria.

Lima Expresa precisó que los trabajos de la MML también ocasionaron cortes de energía en la Vía de Evitamiento, a la altura de la avenida Quechuas, en un tramo de 1.5 kilómetros, lo que representa un riesgo adicional para la seguridad de conductores y peatones.

Lima Expresa informó que el cierre se mantendrá vigente hasta que se concluya la verificación de daños y se definan las reparaciones necesarias. Foto: Lima Expresa.
Lima Expresa informó que el cierre se mantendrá vigente hasta que se concluya la verificación de daños y se definan las reparaciones necesarias. Foto: Lima Expresa.

Hasta el momento, pese a los reiterados comunicados de la concesionaria hacia la Municipalidad de Lima, no se ha recibido una respuesta oficial sobre las afectaciones y los riesgos derivados de los trabajos.

LEA TAMBIÉN: Lima Expresa en espera de que Poder Judicial aclare futuro de sus peajes

La empresa reafirmó su compromiso con la seguridad vial, la integridad de sus usuarios y la protección de los bienes públicos, indicando que continuará adoptando medidas preventivas para evitar mayores incidentes.

TE PUEDE INTERESAR

Un total de 127 gobiernos locales no han gastado ni un sol de presupuesto del Vaso de Leche
Cómo asegurar espacio para tu maleta en el compartimiento superior del avión desde la compra de tu boleto
Peajes: Hay cinco proyectos de ley que buscan modificar su regulación en concesiones viales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.