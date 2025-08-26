Lima Expresa, concesionaria de la Vía de Evitamiento y de la vía expresa Línea Amarilla, anunció este martes el cierre de dos carriles del lado derecho de la vía en sentido norte, a la altura de las ex oficinas de EMAPE, debido a un hundimiento en la calzada generado por la rotura de una tubería de agua.

El hecho se produjo como consecuencia de trabajos ejecutados por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) durante la noche del lunes, según explicó la empresa en un comunicado.

LEA TAMBIÉN: Lima Expresa propone construir viaducto hacia el nuevo aeropuerto Jorge Chávez

La medida de cierre se mantendrá vigente hasta que se concluya la verificación de daños y se definan las reparaciones necesarias para garantizar la estabilidad total de la vía. “Exhortamos a los conductores a manejar con precaución, respetar la señalización y considerar el impacto que esta medida tendrá en el tránsito”, señaló la concesionaria.

Lima Expresa precisó que los trabajos de la MML también ocasionaron cortes de energía en la Vía de Evitamiento, a la altura de la avenida Quechuas, en un tramo de 1.5 kilómetros, lo que representa un riesgo adicional para la seguridad de conductores y peatones.

Lima Expresa informó que el cierre se mantendrá vigente hasta que se concluya la verificación de daños y se definan las reparaciones necesarias. Foto: Lima Expresa.

Hasta el momento, pese a los reiterados comunicados de la concesionaria hacia la Municipalidad de Lima, no se ha recibido una respuesta oficial sobre las afectaciones y los riesgos derivados de los trabajos.

LEA TAMBIÉN: Lima Expresa en espera de que Poder Judicial aclare futuro de sus peajes

La empresa reafirmó su compromiso con la seguridad vial, la integridad de sus usuarios y la protección de los bienes públicos, indicando que continuará adoptando medidas preventivas para evitar mayores incidentes.