Lima Expresa presentó su Reporte de Sostenibilidad 2024.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

subsidiaria de VINCI Highways y concesionaria de la Vía de Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla, informó que se registró una reducción del 23% en incidentes de tránsito y un ahorro de tiempo de hasta 8% para los conductores que transitan por las zonas supervisadas por la ATU.

Así lo dio a conocer en el marco de la presentación de su sexto Reporte de Sostenibilidad.

Además, indicó que en el 2024, se logró una reducción del 74% en accidentes viales graves desde 2016, debido a una estrategia integral para garantizar la fluidez del tránsito y la seguridad.

Agregó que se realizaron 12,149 asistencias viales y 114 operativos en conjunto con y la PNP.

Operadora presentó su Reporte de Sostenibilidad 2024. Foto: Andina.

Residuos en la ciudad

Lima Expresa indicó en su informe que sólo en el 2024, gestionó más de 7,400 toneladas de residuos a lo largo de sus 25 km de concesión.

El 99.43% de estos residuos fueron generados por terceros (residenciales, vendedores ambulantes o fuentes comerciales).

Además, indicó que destinó más de S/ 43 millones al mantenimiento de infraestructura, incluyendo la descolmatación del río Rímac, la renovación de barandas de 18 puentes peatonales y la fase final del proyecto de reforzamiento del talud Zarumilla.

