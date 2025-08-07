La presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, recibió de parte del gobierno japonés, una donación de 10 vehículos de bomberos que servirán para la atención de emergencias.

Las unidades serán destinadas a las ciudades de Tingo María (Huánuco), Laberinto (Madre de Dios), Chulucanas (Piura), Cañete (Lima), Ica, Caballococha (Loreto), Abancay (Apurímac) y el Callao, ampliando la cobertura de atención de los bomberos voluntarios en las regiones.

“Estos vehículos no son solo unidades operativas; son símbolos de un vínculo fraterno que une al Perú y Japón, y representan el espíritu de cooperación y respeto mutuo que ha caracterizado nuestra relación bilateral a lo largo de los años”, enfatizó la mandataria.

Asimismo, la jefa de Estado resaltó el impacto directo que esta donación tendrá en la labor de los bomberos voluntarios peruanos, quienes, día a día, arriesgan sus vidas en defensa del bienestar de la ciudadanía.

Entre otros temas abordados, la jefa de Estado destacó el reciente acuerdo de exención de visas entre el Perú y Japón, un logro anunciado durante la Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en noviembre del 2024 en nuestro país y que entró en vigencia el 1 de julio pasado.

“Desde julio, contamos con la libre entrada tanto a Japón como al Perú, lo que permite que sus familiares puedan visitarlos sin necesidad de visa, eliminando así un obstáculo que, en muchas ocasiones, dificultaba que los peruanos viajen o reciban visitas en el exterior”, expresó.

La mandataria reafirmó el compromiso de su gobierno con el crecimiento del país, a fin de generar oportunidades para que cada vez más peruanos puedan desarrollarse en su propia patria.