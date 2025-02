Así lo explica Raul Díaz, CEO de la firma que forma parte del grupo Vinci Highways, que conversó en exclusiva con Gestión. El ejecutivo recalca que laudos internacionales ya zanjaron la discusión sobre la validez de su concesión.

Mientras esperan un pronunciamiento clave del Poder Judicial (PJ), Lima Expresa acaba de solicitarle a la MML la autorización respectiva para realizar 10 obras por US$ 100 millones en sus vías. La meta es que estén listas para los Juegos Panamericanos 2027, que se realizarán en Lima.

Sin base

En 2024, el Tribunal de París dictaminó que la MML debía pagarle una indemnización de S/ 30 millones a Lima Expresa por afectar su concesión. Pago que el alcalde Rafael López Aliaga se ha negado a reconocer.

Este fue un duro golpe al municipio, que buscaba que la instancia internacional anulara el contrato, vinculado al caso Línea Amarilla.

Como se sabe, la Fiscalía acusa a la exalcaldesa Susana Villarán de recibir dinero de OAS, anterior concesionario, para su campaña a la no revocatoria. El favor a cambio habría sido extender la concesión.

Para Díaz, el respaldo de París es suficiente para que Lima Expresa no se preocupe más por los tribunales. Ello a pesar de que la Fiscalía ha solicitado al PJ suspender el cobro del peaje de la Línea Amarilla y aún no se pronuncia.

“Sobre esa solicitud, consideramos que no hace ningún sentido. Es un asunto que ya ha sido resuelto a nivel internacional. Estamos a la espera de que el PJ tome una decisión”, manifestó.

Raúl Díaz, CEO de Lima Expresa. Foto: Lima Expresa.

El CEO de la empresa recordó también cómo es que su firma se hizo de la concesión de la Línea Amarilla y la Vía de Evitamiento. Tomaron el control en 2017, luego que OAS, afectada por el caso Lava Jato, transfiriera sus acciones a Vinci Highways, matriz francesa de Lima Expresa.

“Nadie de Vinci estuvo involucrado en los casos que hoy se investigan. Lo que se busca probar no tiene nada que ver con nosotros. Es más, como parte de la compra, una condición fue que se vayan todos los que estaban antes (que pertenecían a OAS)”, aseguró.

Por ello, Díaz reiteró que la solicitud planteada por la Fiscalía, a través del fiscal José Domingo Pérez, es inadecuada. De aprobarla el PJ, se suspendería el cobro del peaje por un año y la Línea Amarilla pasaría a manos de Emape por el mismo periodo de tiempo.

“Este pedido fiscal nace de un proceso más grande (Caso Lava Jato), pero lamentablemente el proceso no tiene ningún tipo de sustento hasta el día de hoy y no ha generado ningún resultado”, afirmó.

Inversiones clave de cara a Panamericanos

En el medio de los procesos judiciales, Lima Expresa informó el 12 de febrero que presentó a la MML un plan para ejecutar 10 obras por US$ 100 millones, tanto en la Vía de Evitamiento, como la propia Línea Amarilla.

Díaz explicó a Gestión que estos proyectos están divididos en tres bloques: ampliaciones de los peajes, reubicación y ampliación de paraderos clave; y mejor de la infraestructura en puntos estratégicos (un viaducto y obras en la Avenida Abancay).

Obras que Lima Expresa ha planteado hacer a la MML por US$ 100 millones y el impacto que tendrían en la congestión vehícular. Foto: Lima Expresa.

Díaz apuntó también que Lima Expresa ha visto pertinente proponer este paquete de inversiones, para los que no haría falta firmar una adenda.

“La necesidad que atendemos es principalmente de sur a norte, pero llegamos al aeropuerto. Solo con el nuevo terminal ya somos una concesión relevante. Esa es la urgencia ahora, pero se vienen los Juegos Panamericanos 2027. Debemos prepararnos desde hoy”, refirió.

Parte de estas obras implicarían la aplicación de nuevas tecnologías para favorecer el tránsito vehicular y peatonal en los puntos críticos de congestión que tienen las concesiones de Lima Expresa. Según cálculos de la empresa, con su ejecución podrían ahorrarse hasta 7 millones de horas en transporte al año.

Díaz también fue enfático: la realización de estas obras no implicaría el aumento de los cobros que realiza la empresa como peajes. Tampoco generaría gastos extra al Estado para su construcción.

“Somos autosostenibles. El dinero que se use será nuestro, el Estado no participa más allá de la autorización que debo pedir. La tarifa del peaje está regida dentro del contrato, bajo dos variables: inflación y tipo de cambio. Estos proyectos no tiene impacto. Este 2025 tampoco vamos a subir la tarifa”, aseguró.

Representación de las obras que se harían en el Paradero Javier Prado. Foto: Lima Expresa.

Por estas necesidades y motivos, el CEO de Lima Expresa confía en que la MML otorgue su visto bueno al paquete de proyectos y puedan avanzar con las obras. Como ya dijo, la meta es que todas, sin excepción, estén listas para los Juegos Panamericanos 2027.

En ese sentido, Díaz garantizó que la relación que mantiene su empresa hoy con la comuna metropolitana es positiva, a pesar de que el alcalde, Rafael López Aliaga, ha llegado a catalogarlos directamente de “grupos criminales”. Esto en referencia directa a la herencia que les dejó OAS.

“Somos particularmente optimistas de que esta aprobación va a ocurrir. Creemos que tenemos el mismo objetivo, que es darle un mejor servicio a la población, yo creo que debería avanzar sin problemas”, estimó.

Consultado directamente por su vínculo con López Aliaga, el CEO de Lima Expresa sostuvo que no quiere “personalizar el asunto” y reiteró que lo importante es respetar el contrato de concesión, deber que es tanto de su empresa como de la MML.

“Tenemos que respetarlo, es como un matrimonio. Podemos tener discrepancias, pero se deben resolver de acuerdo a cómo está pensado en el contrato. Nuestro foco es cumplirlo permanentemente hasta 2049″, exigió.

Díaz agregó también que, apenas reciban la aprobación de parte de la MML, las obras podrían comenzar rápidamente, ya que a “nivel técnico” ya han estado conversando con algunos representantes de la comuna metropolitana.

Relacionados a Lima Expresa

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Comunicaciones con especialidad en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Desde 2020 cubre temas económicos, políticos y sociales.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.