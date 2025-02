Economía peruana crecería 3.4% en año preelectoral, según Salardi

El 2025 es particular en el Perú, entre otras razones, porque es el año previo a las elecciones presidenciales. Al ser preelectoral, ya diferentes analistas prevén que la economía peruana tenga una similar o menor dinámica que en 2024 (que se habría crecido alrededor de 3%). Contrariamente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por su lado, es optimista.

“ Este año proyectamos crecer más que el 2024, un 3.4% más o menos . Esto, como decimos los economistas, ‘Ceteris Paribus’, es decir, si no se hiciera nada”, apuntó el titular del MEF, José Salardi, a Gestión.

Como parte de su explicación, Salardi recordó que previamente a su llegada -hace dos semanas-, el anterior titular de la cartera (José Arista) había anunciado un shock para desregular “mucho de lo que frena el desarrollo de la actividad económica en general, las inversiones”.

“Es un compromiso que también tengo. Quiero ir muy fuerte en ese sentido. Me he reunido con todos los gremios (empresariales), he conversado con ellos. Lo que siempre enfoco es que el sector privado es socio del Estado y, como tal, nosotros tenemos que generar las mejores condiciones posibles para que los negocios fluyan y se desarrollen las actividades económicas a un ritmo más acelerado”, comentó.

El ministro adelantó que van a trabajar de manera conjunta “medidas de impacto” que permitan acelerar el crecimiento. “Eso tiene un periodo de maduración. Pero, nos empieza a llevar a un estándar rápidamente. El Perú, con el potencial que tiene, tranquilamente podría crecer a tasas mayores a 5%”, finalizó.

Si se excluye el “rebote” tras la pandemia del covid-19 (13.4% en el 2021), la economía no ve cifras de 5% o más desde 2013, cuando se el Producto Bruto Interno (PBI) se incrementó en 5.9%, según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

José Salardi, ministro de Economía y Finanzas. (Foto: Alessandro Currarino)

