El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, en el marco del avance de las obras de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reabrió dos carriles de Paseo Colón (Avenida 9 de diciembre), desde el jr. Washington hasta la Plaza Grau, lo que permitirá recuperar la conectividad vial en el Centro de Lima.

Con esta reapertura parcial quedará operativo el carril exclusivo para los buses de la ruta 404 del Corredor Morado. Adicionalmente, se activará un nuevo paradero ubicado a la altura de la Plaza Grau, en el sentido hacia San Juan de Lurigancho. También se reactivaron los paraderos Bolognesi y Chota, ubicados cerca de la Plaza Bolognesi.

Según el MTC, esta medida beneficia a 20 mil usuarios que se trasladan diariamente en el servicio del Corredor Morado, desde San Juan de Lurigancho hasta Magdalena, y viceversa. Ellos ahorrarán hasta 10 minutos de tiempo de viaje, gracias a la implementación de 2 carriles exclusivos en Paseo Colón.

Las obras de la Línea 2 en Paseo Colón corresponden a la llamada Estación Central del proyecto. Entre junio y julio del 2024, el inicio de estos trabajos generaron desencuentros públicos entre el MTC, Ositran y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), encabezada por Rafael López Aliaga.

En ese entonces, el alcalde se negó a entregar la autorización para la construcción de la estación, rechazando el cierre total de la Av. Paseo Colón, que formaba parte del plan de desvíos del tráfico de transporte público para la Estación Central.

El argumento del MTC para autorizar al concesionario, sin tener el aval edil, fue un artículo contemplado en la Ley de Endeudamiento, que permitía que obras como la Línea 2, priorizadas en el Plan de Infraestructura Nacional, se ejecuten sin respaldo municipal.

Con la reapertura de los carriles señalados, el MTC señaló también que el horario de operación de los buses del Corredor Morado (ruta 404) en la Av. 9 de diciembre será de lunes a sábado, de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. Los domingos, el servicio será de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

Es preciso señalar que los vehículos particulares y de transporte público convencional continuarán circulando por la avenida 28 de julio. Este restablecimiento de la ruta del Corredor Morado cuenta con apoyo de la Policía Nacional del Perú y personal de la ATU.