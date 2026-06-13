Después de semanas de conversaciones marcadas por avances y retrocesos, Estados Unidos e Irán podrían estar cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero. Pakistán, que ha desempeñado un papel de mediador entre ambas partes durante los últimos meses, aseguró que el pacto podría concretarse en las próximas 24 horas.

La expectativa fue anunciada por el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, quien afirmó que las negociaciones han alcanzado su momento más decisivo desde el inicio de los contactos diplomáticos.

“Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la finalización probablemente en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana”, escribió Sharif en la red social X.

Las declaraciones llegan después de varias semanas de negociaciones que permanecieron estancadas y de múltiples intentos para acercar posiciones entre Washington y Teherán.

En los últimos días, ambas partes habían dejado entrever que existían avances significativos en las conversaciones para poner fin a la contienda.

EE.UU. e Israel confiaban en una victoria rápida que permitiera un cambio de régimen en Irán.

Irán mantiene cautela sobre el desenlace

Pese al optimismo expresado por Pakistán, desde Teherán evitaron confirmar que el acuerdo esté cerrado.

La televisión estatal iraní Irib informó que el canciller Abás Araqchi sostuvo que aún existen temas pendientes dentro de la negociación.

“Mientras no se alcance un acuerdo sobre todas las cuestiones, no puede decirse con certeza que se ha alcanzado un principio de acuerdo con Estados Unidos”, señaló el ministro iraní.

Las declaraciones reflejan la cautela con la que las autoridades iraníes observan la etapa final de las conversaciones.

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Persisten episodios de tensión

La posibilidad de un acuerdo también convive con episodios recientes de hostilidad entre las partes.

Este sábado, Estados Unidos informó que abatió varios drones iraníes que presuntamente se dirigían hacia buques comerciales en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos para el comercio energético mundial.

Un hombre cruza una calle cerca de una valla publicitaria que representa el estrecho de Ormuz con una leyenda en persa que dice "Siempre en manos de Irán", en la plaza Vanak de Teherán, el 25 de mayo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).

Estos incidentes muestran que, pese al avance de las negociaciones, la situación en la región continúa siendo frágil.

Meses de mediación para acercar posiciones

Pakistán viene impulsando esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán desde hace varios meses.

Tras la instauración de un alto el fuego el 8 de abril, Islamabad acogió conversaciones entre ambos países con el objetivo de facilitar un entendimiento que pusiera fin al conflicto.

Aunque esos encuentros iniciales no lograron un acuerdo definitivo, el Gobierno pakistaní considera ahora que las negociaciones han entrado en una fase decisiva y confía en que el proceso pueda culminar con éxito en las próximas horas.