Aunque el pasado 17 de junio el alcalde capitalino, Rafael López, y las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) parecían haber superado sus desacuerdos para la ejecución de dicha obra, donde el primero anunciaba que iban a dar la autorización para su construcción, hasta ahora la MML se niega a dársela.

La “manzana de la discordia” la constituye el plan de desvíos del tráfico de transporte público por el cierre total de la Av. Paseo Colón (entre las plazas Bolognesi y Grau), y el cierre parcial de la Av. Garcilazo de la Vega, que la propia MML había diseñado, pero de cuya implementación, según esa comuna, debía encargarse el concesionario.

Ya el MTC y el concesionario habían fijado un cronograma, según el cual dicho plan se empezaría a aplicar este domingo 7 de julio, pero a la hora que la empresa trasladó su maquinaria y vehículos al lugar, para proceder con el cierre de la vía, fueron enfrentados por serenos y representantes de la comuna capitalina.

¿Qué argumentó el municipio?

En esa discusión, las partes no lograron ponerse de acuerdo, cada uno bajo argumentos distintos, aunque aceptaron que sus puntos de vista quedaran por escrito en un acta suscrita ante notario público. Si bien ésta fue firmada por representantes de la concesionaria, el MTC y Ositrán (como supervisor del proyecto), no lo hicieron los representantes del municipio.

En el acta, estos últimos indican que el cerramiento de la vía no cuenta con resolución emitida por la subgerencia de estudios y regulación de la MML y que recién el 5 de este mes el MTC le dio a conocer el cronograma del plan de desvíos, su difusión en medios y que era inviable para el municipio revisarlo y comprobarlo en un solo día.

Asimismo, el representante edil argumenta que la gerencia de gestión de riesgos de la MML refiere que la concesionaria no ha presentado un plan de rutas de evacuación de emergencia, marcación de zonas de evacuación en caso de desastres, ni señalización para el paso de vehículos de emergencia.

Otro argumento es que se debía realizar una reunión técnica para revisar la adecuación de la señalización y semaforización, pues habrían semáforos que no se comunicarían con la central de monitoreo del municipio.

Marcha blanca

Observaba que se debía realizar una marcha blanca de circulación de vehículos de transporte público por tres días con participación de la Policía de Tránsito para realizar los ajustes al tráfico que ocasionarían los desvíos propuestos.

Igualmente, advierte que no se habría entregado información sobre el conteo de vehículos actualizado al 2024 de las vías que serían afectadas por los desvíos, lo cual se requería para efecto de la semaforización a programar.

En tal sentido, el representante edil que declara en el acta, advierte que el MTC, la ATU, Ositrán y el concesionario, de persistir en su propósito de mantener y continuar con el cierre de vías, y desvíos, y el inicio de obras asumen todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que generen estas acciones, sin la autorización municipal.

MTC: plan de desvíos lo propuso la propia MML

A su vez, en una declaración suscrita por el MTC que recoge el acta, ese sector indica que el plan de desvíos vehicular en cuestión, es el mismo que propuso la MML (pues antes ya esa comuna había rechazado el que planteara el concesionario), en el marco de mesas técnicas de trabajo realizadas en febrero último.

Igualmente, replica que el estado del tráfico en la zona a intervenir, incluyendo el conteo del mismo, ya había sido remitido al municipio desde setiembre del 2022, y que el concesionario también remitió un informe sobre el conteo (actualizado del tráfico) correspondiente al 2024.

Posición del concesionario

Sumado a eso, en un comunicado que emitió el concesionario el día 6 de este mes, afirmó que rechazaba la obstaculización que vendría ejerciendo la MML sobre el proyecto, pues indicó que, entre febrero y junio del 2024, ese municipio nunca comunicó a la empresa de alguna observación a su acogimiento al plan de desvíos que estableció el municipio.

Frente a esta situación, y señalando que la MML había vuelto a generar actos dilatorios y obstaculizaciones al proyecto, la compañía refirió en ese comunicado que, había informado a la Municipalidad de Lima que se estaba acogiendo a la Ley N° 31955.

Se acoge a la ley de endeudamiento

Esa es la Ley de Endeudamiento Público, que exime de autorizaciones y permisos municipales, a los proyectos (como la Línea 2 del Metro de Lima) que están considerados como prioridad en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC).

Sin embargo, en otro documento, la empresa señala que, a partir de tal comunicación (de acogimiento a esa ley), la MML habría vuelto a generar actos dilatorios y obstaculizaciones contra el proyecto, llegando al punto de impedir y pretender sancionar la implementación de los semáforos (por parte de la compañía) requeridos por la misma comuna.

Detalla que el 25 del mes pasado, el municipio impuso una multa a la concesionaria por realizar trabajos de señalización y semaforización y dispuso su paralización, argumentando que no se cuenta con autorización edil.

Impactos de las trabas

El concesionario refiere que ya, la decisión del alcalde López Aliaga conlleva impactos, en lo social, por cuando (afecta) a una de las estaciones más importantes del proyecto, pues ésta conecta con el Metropolitano.

En lo económico, refiere que, según información del MTC, la dilación de la ejecución de las obras civiles de la estación 13 (central) es de US$31 millones, y que el concedente (el Estado) asumirá los costos por el cambio de método constructivo.

“Según el MTC, frente a un nuevo arbitraje (en que incurriera el concesionario) se podría incurrir en un pago de US$10 millones, por cada mes de retraso del proyecto”, aseveró.

Posición del MTC

El viceministro de Transportes, Ismael Sutta, quien estuvo en el lugar del incidente, refirió que estaban implementando el plan de desvíos y el inicio de trabajos en la estación central, en cumplimiento en lo establecido en el marco legal.

Hasta el cierre de este informe, se supo que el acta antes mencionada no fue suscrita por los representantes del municipio. Sutta refirió que exhortaban a continuar el diálogo, y que su sector ha sido reiterativo en la información solicitada por la MML.

Remarcó que el ofrecimiento es que el cerramiento de la vía que conforma este plan de desvíos, es por un periodo de 13 meses, y lamentó que no se pudiera llegar a un acuerdo.

Ositrán: Hay oposición por un tema menor

La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano (quien también estuvo presente en el lugar) consideró que la objeción expresada por la comuna respecto a la señalización y semaforización, en realidad es un tema menor que se puede resolver en cuestión de horas, dentro del proceso mismo de desvío del tráfico.

“En ese plan, evalúas si hay algo que no se ajusta y solucionas. No necesitamos paralizar la obra. Eso se les propuso incluso en la mañana, solucionemos el tema de la semaforización, lo solucionamos en el día y sigue el plan establecido. Pero, ellos insistieron que querían 4 – 5 días para leer un documento que ha presentado el concesionario el viernes, pero que es un documento reiterativo, que no trae cosas nuevas”, puntualizó Zambrano.

Además, observó que es contrario a la lógica que el municipio proponga un plan (de desvío del tráfico), y luego observe su propio plan, y consideró que el concesionario hace bien en acogerse a la ley de endeudamiento para efectos de lograr el avance de la obra.

Adenda para sincerar el cronograma

De otro lado, Zambrano consideró que, de todas maneras debe establecerse una adenda (al contrato de concesión, entre el MTC y el concesionario de Línea 2 del Metro) con los plazos, en referencia al cronograma para culminar todo el proyecto (que va de Ate al Callao).

Remarcó que tales plazos han quedado desfazados por todas las demoras conocidas del proyecto y que se necesita sincerarlos.

Esto se suma a la necesidad de suscribir una adenda adicional, que se va a incorporar (al contrato de concesión), para permitir el paso de la tuneladora que ya está llegando a la estación central, y que se firmaría entre las partes, sin la Contraloría y el MEF, pero con aprobación de Ositrán.

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.