El flujo de visitantes antes dominado solo por Estados Unidos y Venezuela, hoy lo acaparan Argentina y Brasil. Sumado a ello, al estilo del Ritmo Kombiná de la isla —una mezcla de zouk, soca, merengue, salsa y pop—, se cruzan otras rutas aéreas procedentes de Latinoamérica: el vuelo directo desde Lima, a cargo de LATAM Airlines, ha convertido a Perú en un participante inesperado .

Vista desde el restaurante Artadi, frente a Palm Beach. (Foto: Camila Vera, solo para Gestión)

Conectividad en la región

Durante enero de 2026, Perú se ubicó como el sexto país que más buscó Aruba, a nivel mundial, para la temporada del Carnaval de febrero, de acuerdo con la data de Booking.com. Pero, no necesariamente la búsqueda se transformó en viaje.

El interés parece estar “por los aires”, pero los números reales finalmente se reconocen en la demanda de un vuelo: el 30% de pasajeros del vuelo directo desde Lima son nacionales y el 70% internacionales.

“El vuelo se alimenta de todos los pasajeros que vienen de los mercados del sur del continente: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil [...], pero predominan los argentinos y los chilenos, que son quienes más utilizan esta oportunidad de poder pasar por Lima”, explicó Mónica Obando, gerente de Asuntos Corporativos de LATAM Airlines.

Asimismo, explicó que la tendencia refleja un progresivo trabajo de difusión.

“Partimos con la ruta directa en diciembre de 2023, con tres frecuencias semanales. Luego se fue midiendo, se fue observando cómo se comportó la demanda y se invirtió, por supuesto, en hacer conocida la ruta. Al año siguiente, en julio, pasamos a cuatro frecuencias; y tres meses después alcanzamos las cinco frecuencias semanales. A partir de abril estamos apostando por llegar a siete, lo que hace tener un vuelo diario de manera estructural” .

Pero sobre la mesa hay una estrategia más. El ecosistema digital de LATAM integra vuelos, hoteles (vía alianza con Booking.com) y otros servicios.

El esfuerzo se concentra en dicha experiencia amigable porque el objetivo es cuidar al mercado ya conquistado, en vista de que hay una “luz roja” que no ha dejado de parpadear desde diciembre de 2025. ¿De qué se trata?

Parque Nacional Arikok, Aruba. (Foto: Camila Vera, solo para Gestión)

¿Recepción bajo amenaza?

Aunque Perú se configura como una “sala de espera” oportuna para los foráneos, enfrenta un desafío: la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) a pasajeros por transferencia internacional.

Los US$ 12 por tramo a pasajeros en conexión ya han ocasionado, insistió LATAM, que la empresa cancele rutas hacia Orlando, Tucumán, Florianópolis, Curazao, Guatemala y Belo Horizonte.

“Hemos venido alertando con mucha preocupación que este cobro extra impacta en un mercado tan competitivo en el que los pasajeros tienen múltiples alternativas para llegar a sus destinos. Lima hace denodados esfuerzos para atraerlos y que pasen por aquí. Definitivamente, es un riesgo altísimo”, subrayó Obando.

¿Aruba correría la misma suerte? La experta puntualizó que la nueva medida aún no causa una “turbulencia” significativa: “Las personas que planifican sus viajes y sus vacaciones lo hacen con anticipación. Entonces, no se empieza a cobrar la TUUA y al día siguiente se ven los impactos. [...] Es difícil ver un impacto en los vuelos porque ya están prerreservado” , sostuvo.

LATAM ya percibe cierta contracción en el mercado argentino que pasaba por Perú antes de ir a Aruba. Aunque la reacción, vale resaltar, se debe también a que en enero de 2026 Aerolíneas Argentinas inauguró la ruta Buenos Aires-Aruba.

“Empezamos a notar cierta contracción de, más o menos, un 20% en la demanda del mercado argentino. Estamos viendo que tienen una sensibilidad mayor al precio, y ahí es donde están, de alguna manera, enfocadas nuestras preocupaciones”.

No se puede dejar de mencionar, sobre la TUUA de transferencia internacional, que el concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP), ha defendido el cobro de la tarifa pues responde a una adenda del 2013. Además, ha cuestionado que las aerolíneas aseguren que están cerrando vuelos por la TUUA.

De Palm Island es una pequeña isla privada y la única que cuenta con flamencos, los cuales son oriundos de Venezuela. (Foto: Camila Vera, solo para Gestión)

La lupa sobre Argentina

El mercado argentino se ha consolidado como uno de los principales alimentadores del tráfico del Perú hacia el Caribe, no solo desde Buenos Aires, sino también desde ciudades como Mendoza y Córdoba. Así, entre el 30% y el 40% de pasajeros en conexión que transitan por Lima provienen de la tierra del tango.

Sobre ello, Obando opinó lo siguiente: “Lo que se ha desarrollado en años, que es el mercado argentino, no se puede reemplazar fácilmente. Los pasajeros de conexión están ahí y lo que debemos hacer es atraerlos. En el caso de Aruba, algunos pasajeros pueden optar por Panamá e igual llegar al destino”.

Sin embargo, los argentinos han encontrado en Perú ciertas ventajas que, en su escala de preferencia, tienen mayor peso incluso ante el protagonismo de la TUUA. “¿Qué es lo que valora un pasajero que quiere llegar de un destino a otro y no tiene problemas con tomar un vuelo con una escala?“, se cuestionó la especialista. Posteriormente, enumeró:

“El precio, el tiempo de conexión en el aeropuerto de la escala y el tiempo total que le va a tomar llegar finalmente a su destino son los elementos más importantes para que un pasajero decida qué ruta o qué operador tomar”.

Añadió: “Son impactos que uno va monitoreando en el tiempo. Sí estamos viendo ciertos impactos en destinos como Punta Cana y Cancún. [...] Específicamente, con respecto al destino de Aruba, estamos tranquilos con la oferta que estamos haciendo y confiando en que, por lo menos, no habrá impacto en el corto plazo”.

Insistió, por tanto, en los puntos que inclinan la balanza hacia Perú-Aruba: “Estamos mirando los tiempos de conexión u otro tipo de situaciones que los pasajeros también están mirando. La realidad es que esto se mueve muy rápido. [El impacto de] la oferta de Argentina se está planteando todavía para más adelante. Por ahora, sí tenemos que cuidar, por ejemplo, un exceso de costo o unos costos no competitivos”.

Debido al turismo como eje económico, la población es mayoritariamente políglota. Papiamento, neerlandés, inglés y español conviven en el vocabulario común. (Foto: Camila Vera, solo para Gestión)

El dato:

Palm Beach es el mayor imán en las expectativas de los turistas peruanos: destaca con un crecimiento del 23% en búsquedas.

Para el primer semestre de 2026, LATAM y Booking.com estiman que el destino se posicione como el segundo más buscado del Caribe por los viajeros peruanos.

LATAM apunta a lograr tres vuelos diarios a Aruba.