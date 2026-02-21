La Justicia de Venezuela acordó las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía, informó el diputado oficialista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa.

Según explicó, la Fiscalía General presentó las solicitudes de amnistía ante los tribunales competentes y las liberaciones comenzaron entre la noche del viernes y la mañana del sábado. “Así va a ser la dinámica en los próximos días”, señaló.

Del total de solicitudes, 371 corresponden a Caracas, cinco al estado Barinas, dos a Portuguesa y una a Monagas.

En paralelo, el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que su organización verifica desde la madrugada de este sábado las primeras excarcelaciones derivadas de la ley.

La norma cubre, en teoría, el periodo entre 1999 y 2026, aunque especifica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que deja fuera detenciones ocurridas en varios años, así como casos vinculados a operaciones militares.

LEA TAMBIÉN:

El viernes se instaló en el Parlamento la comisión especial que dirige Arreaza para garantizar la aplicación de la amnistía. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó la ley y pidió celeridad para revisar los casos no contemplados.

Foro Penal estimó que al menos 400 detenidos podrían quedar excluidos de la medida y anunció que presentará una lista inicial de 232 casos para su evaluación. Según sus registros, en Venezuela hay más de 600 presos políticos, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.