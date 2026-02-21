Familiares de presos políticos se abrazan afuera de la prisión Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Yorman MALDONADO / AFP)
Familiares de presos políticos se abrazan afuera de la prisión Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Yorman MALDONADO / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Agencia EFE
Agencia EFE

La acordó las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía, informó el diputado oficialista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa.

Según explicó, la Fiscalía General presentó las solicitudes de amnistía ante los tribunales competentes y las liberaciones comenzaron entre la noche del viernes y la mañana del sábado. “Así va a ser la dinámica en los próximos días”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Jefe del Comando Sur de EE. UU. viaja a Caracas para revisar seguridad y plan de Trump

Del total de solicitudes, 371 corresponden a , cinco al estado Barinas, dos a Portuguesa y una a Monagas.

En paralelo, el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que su organización verifica desde la madrugada de este sábado las primeras excarcelaciones derivadas de la ley.

La norma cubre, en teoría, el periodo entre 1999 y 2026, aunque especifica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que deja fuera detenciones ocurridas en varios años, así como casos vinculados a operaciones militares.

LEA TAMBIÉN:

El viernes se instaló en el Parlamento la comisión especial que dirige Arreaza para garantizar la aplicación de la amnistía. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó la ley y pidió celeridad para revisar los casos no contemplados.

Foro Penal estimó que al menos 400 detenidos podrían quedar excluidos de la medida y anunció que presentará una lista inicial de 232 casos para su evaluación. Según sus registros, en Venezuela hay más de 600 presos políticos, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.

TE PUEDE INTERESAR

Repsol se prepara para reanudar operaciones en Venezuela y aumentar producción un 50%
La poderosa familia que impulsa un fondo privado para reconstruir Venezuela
EE.UU. autoriza a cinco petroleras a operar en Venezuela, que recibirá visita de Trump

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.