Estados Unidos anunció este viernes dos licencias generales que permiten a cinco multinacionales petroleras reanudar totalmente operaciones en Venezuela, así como la apertura de nuevos contratos para otras empresas, siempre bajo su vigilancia.

Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.

“Todas las transacciones” de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas.

También quedan autorizados los contratos para “nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas” para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.

Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.

Con el derrocamiento el 3 de enero del presidente Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo de Venezuela bajo su control directo.

Las licencias emitidas el viernes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizan a cinco empresas a participar en contratos y transacciones de petróleo y gas con Petróleos de Venezuela S.A. y sus filiales, y limitan los pagos, incluidos impuestos, a una cuenta controlada por EE.UU. Las empresas son BP PLC, Chevron Corp.., Eni SpA, Repsol S.A. y Shell PLC.

Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante “buques fantasmas”, sometidos a sanciones.

El nuevo gobierno de la presidenta encargada, Delcy, Rodríguez se avino rápidamente a negociar con el presidente Donald Trump, y en especial con el secretario de Estado, Marco Rubio, que supervisa directamente la situación.

Las relaciones con Venezuela son “tan buenas como uno podría desear”, declaró de nuevo Trump este viernes. Rodríguez está haciendo “un gran trabajo”, añadió.

Visita de Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes que hará una visita a Venezuela, aunque admitió que aún no se ha decidido la fecha del viaje.

“Voy a hacer una visita a Venezuela”, respondió hoy Trump a periodistas en la Casa Blanca, para a continuación explicar que aún no se ha definido cuándo se producirá dicho viaje.

El republicano realizó estas declaraciones antes de partir para una base militar en Carolina del Norte, donde este viernes tiene previsto reunirse con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la operación que terminó con la captura en enero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que encara ahora un juicio en Nueva York acusado de narcoterrorismo y conspiración.

Un futuro prometedor

Caracas aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.

Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.

Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en la industria, muy decaída.

“Venezuela tiene un enorme potencial económico, pero años de inestabilidad, corrupción y mala gestión han limitado el crecimiento y la prosperidad del país. Estas licencias generales invitan a las empresas estadounidenses y otras afines a desempeñar un papel constructivo para apoyar la recuperación económica”, aseguró el Departamento de Estado.

Trump convocó a los líderes del sector poco después de la caída de Maduro, y pintó ante ellos un futuro prometedor, para animarlos a invertir de nuevo en el país sudamericano.

Uno de los que expresó escepticismo ante el estado actual del sector petrolero venezolano fue el jefe de ExxonMobil, Darren Woods, que dijo que se necesitarían años antes de poder rentabilizar las inversiones.

ExxonMobil no aparece en la lista de las cinco petroleras publicada este viernes.

Las licencias que ha ido emitiendo el Departamento del Tesoro tienen características similares: se abren las inversiones y se permiten las transacciones con PDVSA y sus filiales, siempre y cuando las empresas se avengan a dirimir sus problemas ante la justicia estadounidense, no venezolana.

Además, todos los ingresos pasan por las cuentas bancarias que el Departamento del Tesoro ha abierto en Catar, una situación provisional, según el secretario de Estado.

A causa de los litigios pendientes que arrastra Caracas con numerosas empresas internacionales, cualquier dinero que pudiera llegar a cuentas bancarias en Estados Unidos podría haber sido bloqueado, refirió Rubio.

Esta situación ha provocado críticas de la oposición demócrata, que introdujo una proposición de ley para que el gobierno Trump haga una auditoría de ese dinero y de su destino en Venezuela.

Las licencias estadounidenses no autorizan transacciones con personas o entidades vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China.

Venezuela posee las reservas petroleras más grandes del mundo. En 2025 llegó a producir 1.2 millones de barriles diarios, un hito frente a los 300,000 barriles extraídos en 2020, pero todavía lejos de los 3 millones alcanzados en su pico histórico a inicios de siglo.

Elaborado con información de AFP y EFE