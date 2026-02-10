Edificios en Caracas, Venezuela.
Edificios en Caracas, Venezuela.
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Un grupo de inversores internacionales que poseen bonos de Venezuela eligió a Houlihan Lokey como su asesor financiero, según personas familiarizadas con el tema, un paso clave mientras se preparan para una masiva reestructuración de deuda.

