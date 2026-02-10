El Comité de Acreedores de Venezuela seleccionó al banco de inversión estadounidense tras un proceso de elección que se extendió durante varias semanas, dijeron las fuentes, y agregaron que las partes aún no firmaron un contrato. La información fue reportada primero por Reuters.

Representantes de Houlihan Lokey y del comité no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La decisión indica que los acreedores se están preparando para iniciar negociaciones con funcionarios venezolanos por unos US$ 60,000 millones en bonos del gobierno y de la petrolera estatal que están en default desde fines de 2017. Esa cifra sube a unos US$ 100,000 millones si se incluyen los intereses impagos.

Los inversores ven una oportunidad de ser compensados tras la captura por parte de EE.UU. de Nicolás Maduro. La presidenta interina Delcy Rodríguez, que ha estado trabajando de cerca con la administración de Donald Trump, dijo que está abierta al capital extranjero, en particular en el sector petrolero.

El comité de bonistas, un grupo que incluye a Fidelity Management & Research Company LLC, Morgan Stanley Investment Management y Greylock Capital Management, señaló el mes pasado que está listo para iniciar conversaciones para reestructurar la deuda, una vez que reciba la autorización correspondiente.

Sin embargo, las sanciones de EE.UU. prohíben a los inversores interactuar con funcionarios venezolanos, lo que implica que el comité necesitará una licencia antes de que puedan comenzar las conversaciones. Otros obstáculos incluyen posibles desafíos legales derivados de la falta de reconocimiento por parte de Washington de la autoridad de Rodríguez.

Aun así, la captura de Maduro y la señal de un posible acercamiento diplomático con EE.UU. impulsaron el mercado de la deuda venezolana. Los bonos soberanos cotizan cerca de sus niveles más altos desde 2017, con los títulos a 2027 negociándose en torno a 44 centavos por dólar. Los precios actuales son “justos”, según UBS Global Wealth Management, y están en línea con sus valores de recuperación estimados.

El comité de acreedores de Venezuela también incluye a Grantham Mayo Van Otterloo & Co, LLC, Fidera Ltd, HBK Capital Management, Mangart Capital, T. Rowe Price Associates, Inc. y VR Advisory Services Ltd.

Su representante legal es Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP.