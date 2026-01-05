Edificios en el horizonte de Caracas, Venezuela, el sábado 29 de noviembre de 2025. Foto: Bloomberg
Edificios en el horizonte de Caracas, Venezuela, el sábado 29 de noviembre de 2025. Foto: Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los bonos venezolanos se perfilan para avanzar tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, lo que abre la puerta a un posible cambio de régimen por el que han apostado inversionistas con US$ 60,000 millones en títulos.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.