El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes no culpables durante su primera comparecencia ante la justicia estadounidense, dos días después de ser capturados en Caracas en una poderosa operación militar de Estados Unidos.

Ante el juez del tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), Maduro, de 63 años, afirmó que sigue siendo el “presidente” de Venezuela. Está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69 años.

“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, declaró Maduro preguntado en el tribunal. El líder venezolano aseguró no haber visto su acusación antes de comparecer en el tribunal y desconocer sus derechos.

Poco después, Flores se declaró “no culpable, completamente inocente”.

El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, habla con su esposa Cilia Flores cuando salen del Capitolio, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, el 10 de enero de 2025. Maduro y Flores comparecieron este lunes por primera vez ante el tribunal de Nueva York después de haber sido arrestados el pasado sábado en Caracas en un operativo de las fuerzas estadounidenses y trasladados a Estados Unidos para ser juzgados bajo la jurisdicción estadounidense. (Juan BARRETO / AFP)

Al principio de la audiencia, preguntado por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, el mandatario se presentó en español como el presidente de Venezuela y aseguró que se encontraba “secuestrado” en suelo estadounidense.

“Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas”, afirmó.

Por otra parte, los letrados solicitaron atención médica para Maduro y Flores porque, según dijeron, tienen “problemas de salud”. Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

El letrado Mark Donnelly afirmó que Flores “sufrió lesiones importantes durante su secuestro” y sugirió que podría tener una fractura o contusiones graves en las costillas.

En la nueva acta de inculpación se encuentran también el hijo del depuesto mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

La audiencia judicial coincide este lunes con la instalación en Caracas del nuevo Parlamento, que manifestó su apoyo a Maduro, y con una reunión en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

“¡Vamos Nico!”, gritaron los diputados de la mayoría chavista al ingresar al Parlamento, al tiempo que aplaudieron al hijo de Maduro, también legislador.

“Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso”, dijo el diputado Maduro Guerra, que brindó su “apoyo incondicional” a la presidente interina Delcy Rodríguez.

Manifestantes sostienen pancartas en apoyo al destituido presidente venezolano Nicolás Maduro frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, mientras Maduro aguarda su audiencia de lectura de cargos el 5 de enero de 2026 en Nueva York. El dictador izquierdista Nicolás Maduro, de 63 años, enfrenta cargos de narcotráfico junto con su esposa, quien también fue capturada y sacada de Caracas en el impactante asalto estadounidense del 3 de enero, que incluyó comandos, bombardeos aéreos y una enorme fuerza naval frente a las costas de Venezuela. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)

“Independencia política”

Durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó este lunes a “respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados”, en un discurso leído en su nombre por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo.

El presidente Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez.

La nueva líder, exvicepresidenta de Maduro, dijo que estaba lista para cooperar con la administración de Donald Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

“Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido”, dijo Rodríguez tras encabezar el primer consejo de ministros desde el derrocamiento de Maduro.

Delcy Rodríguez aparecía frecuentemente en eventos junto a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La fuerza armada reconoció a Rodríguez como presidenta interina.

La administración Trump dice que está dispuesta a trabajar con el resto del gobierno de Maduro siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo.

“No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida”, expresó Trump a los periodistas en el Air Force One cuando le consultaron si había conversado con Rodríguez.

Al pedirle que aclarara que quería decir, Trump respondió: “Significa que nosotros estamos a cargo”.

Decenas de muertos

No se ha informado oficialmente cuántas personas murieron durante los ataques estadounidenses.

Una organización que agrupa médicos en Venezuela reportó a la AFP unos 70 muertos y 90 heridos, mientras una fuente militar sostuvo que el número de muertos era de al menos 15.

La Habana refirió que 32 cubanos del equipo de seguridad de Maduro murieron combatiendo en los ataques en Caracas. Trump había declarado que “muchos cubanos” cayeron en el operativo.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia declaró el domingo desde su exilio en España que la captura de Maduro “es un paso importante” hacia la normalización de Venezuela, “pero no suficiente”.

El opositor pidió que se respeten los resultados de las elecciones de 2024, que afirma haber ganado, y que se libere a todos los presos políticos para garantizar una “transición democrática”.

La Unión Europea afirmó este lunes que la transición en Venezuela “debe incluir” a la principal líder opositora María Corina Machado, reciente ganadora del premio Nobel de la Paz, a quien Trump apartó del proceso de transición.

Trump no ha hablado hasta ahora de democracia en Venezuela y dijo que las elecciones tendrán que esperar.

“Vamos a gobernarlo, a arreglarlo, vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido”, aseguró.

Maduro, que se autodefine como socialista, dirigió Venezuela con mano de hierro durante más de una década a través de una serie de elecciones consideradas amañadas. Llegó al poder en 2013 tras la muerte de su carismático mentor, Hugo Chávez.

Elaborado con información de EFE y AFP