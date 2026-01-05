Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas - ONU, exigió respetar la independencia política de cada país luego de que Estados Unidos capturara al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y que Donald Trump afirmara ahora “estar a cargo” del pueblo llanero.

“Respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados”, rezan las palabras de Guterres —leídas por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela—.

Además, el jefe de la ONU aseguró sentirse preocupado por la posible intensificación de la inestabilidad en Venezuela, así como por el “impacto potencial en la región” y “el precedente que podría sentar respecto de cómo se conducen las relaciones entre los Estados”.

El mandatario de Venezuela Nicolás Maduro en el helipuerto de Wall Street durante su traslado a la corte federal de Nueva York, el 5 de enero de 2026. (EFE/EPA/Stringer).

¿Qué dicen las potencias mundiales sobre la captura de Nicolás Maduro?

Rusia condenó la operación militar en Venezuela y la tildó de “criminal”, por lo que exigen la inmediata liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Culia Flores.

Según la administración de Vladimir Putin, se ha aplicado “de forma selectiva e intereses políticos” el llamado “orden mundial basado en reglas”. Moscú instó a la comunidad internacional a unirse para rechazar “los métodos de política militar exterior de Estados Unidos”.

En tanto, China argumenta que Estados Unidos pisoteó la soberanía venezolana" y también sus “derechos e intereses legítimos”.

Sun Lei, representante de China ante la ONU, defendió la cooperación energética con Venezuela y que debe ser respetada conforme el derecho internacional lo manda.

Por su parte, Estados Unidos negó ante la ONU que estén en guerra con Venezuela. “No estamos ocupando ningún país”, aseguró su embajador ante la ONU, Mike Waltz.

Waltz recordó que Maduro es un narcotraficante acusado y fue un presidente ilegítimo. “Si la ONU y los estados reunidos en este consejo confieren legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo y el mismo trato que a un presidente o jefe de Estado democráticamente, ¿qué tipo de organización es esta?”, reflexionó.