Estados Unidos niega estar en guerra con Venezuela. China y Rusia, en tanto, condenan la intervención militar en suelo llanero. Foto: difusión ONU
Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas - ONU, exigió respetar la independencia política de cada país luego de que , y que Donald Trump afirmara ahora “estar a cargo” del pueblo llanero.

“Respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados”, rezan las palabras de Guterres —leídas por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela—.

Además, el jefe de la ONU aseguró sentirse , así como por el “impacto potencial en la región” y “el precedente que podría sentar respecto de cómo se conducen las relaciones entre los Estados”.

LEA TAMBIÉN: “Por la patria tomaré de nuevo las armas”, amenaza Petro a Donald Trump
El mandatario de Venezuela Nicolás Maduro en el helipuerto de Wall Street durante su traslado a la corte federal de Nueva York, el 5 de enero de 2026. (EFE/EPA/Stringer).
El mandatario de Venezuela Nicolás Maduro en el helipuerto de Wall Street durante su traslado a la corte federal de Nueva York, el 5 de enero de 2026. (EFE/EPA/Stringer).

¿Qué dicen las potencias mundiales sobre la captura de Nicolás Maduro?

Rusia condenó la operación militar en Venezuela y la tildó de “criminal”, por lo que exigen la inmediata liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Culia Flores.

Según la administración de Vladimir Putin, se ha aplicado “de forma selectiva e intereses políticos” el llamado “orden mundial basado en reglas”. Moscú instó a la comunidad internacional a unirse para rechazar “los métodos de política militar exterior de Estados Unidos”.

En tanto, y también sus “derechos e intereses legítimos”.

LEA TAMBIÉN: Trump promete reconstruir infraestructura petrolera de Venezuela con inversión de EE.UU.

Sun Lei, representante de China ante la ONU, defendió la cooperación energética con Venezuela y que debe ser respetada conforme el derecho internacional lo manda.

Por su parte, Estados Unidos negó ante la ONU que estén en guerra con Venezuela. “No estamos ocupando ningún país”, aseguró su embajador ante la ONU, Mike Waltz.

“Si la ONU y los estados reunidos en este consejo confieren legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo y el mismo trato que a un presidente o jefe de Estado democráticamente, ¿qué tipo de organización es esta?”, reflexionó.

