Los precios del petróleo caen cerca de 1% tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela. (Imagen: EFE)
Redacción Gestión
que llevó a la captura del expresidente Nicolás Maduro en Venezuela.

Según el reporte de las primeras operaciones en Asia,

“La situación del mercado mundial del petróleo sigue sin cambios, con precios presionados por un exceso de oferta”, dijo Rob Thummel, de la firma Tortoise Capital Management.

LEA TAMBIÉN: EE.UU. abre una “cooperación temporal” con el chavismo tras la salida de Maduro

Sin embargo, “a corto plazo, la inestabilidad en Venezuela puede hacer temer perturbaciones en el suministro, lo que podría hacer subir los precios”, según aseguró Kyle Rodda, analista en Australia del bróker Capital.com.

Cabe precisar que, s

LEA TAMBIÉN: Trump advierte que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con EE.UU.

Según estimaciones antes del reciente aumento de las tensiones con Estados Unidos, Venezuela producía un millón de barriles diarios, frente al pico de 3.5 millones que alcanzó durante el gobierno de Hugo Chávez.

Elaborado con información de AFP.

Los reportes en Asia dan estos datos en las primeras operaciones de la jornada. Foto: ANDINA/Difusión

