Los precios del petróleo cayeron alrededor de 1%, tras la operación de fuerzas de seguridad de Estados Unidos que llevó a la captura del expresidente Nicolás Maduro en Venezuela.

Según el reporte de las primeras operaciones en Asia, el precio del Brent bajó 0.63% a 60.37 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate cayó un 0.70% a 56.92 dólares por barril.

“La situación del mercado mundial del petróleo sigue sin cambios, con precios presionados por un exceso de oferta”, dijo Rob Thummel, de la firma Tortoise Capital Management.

Sin embargo, “a corto plazo, la inestabilidad en Venezuela puede hacer temer perturbaciones en el suministro, lo que podría hacer subir los precios”, según aseguró Kyle Rodda, analista en Australia del bróker Capital.com.

Cabe precisar que, si bien Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo -303.221 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), su producción es baja.

Según estimaciones antes del reciente aumento de las tensiones con Estados Unidos, Venezuela producía un millón de barriles diarios, frente al pico de 3.5 millones que alcanzó durante el gobierno de Hugo Chávez.

Elaborado con información de AFP.