El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un número telefónico de emergencia para la comunidad peruana en Venezuela, a fin de brindar asistencia consular en caso de situaciones urgentes.

La Cancillería informó que los connacionales pueden comunicarse con la Sección de Intereses del Perú, a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas, a través del siguiente contacto de emergencia: (00) 58 414 222 4598.

La situación en Venezuela dio un giro radical la madrugada del 3 de enero, cuando fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron la “Operación Resolución Absoluta”. El presidente Donald Trump confirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron puestos bajo custodia y trasladados a suelo estadounidense para enfrentar cargos criminales.

La Cancillería informó que los connacionales pueden comunicarse con la Sección de Intereses del Perú, a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas. (Foto: GEC)

Maduro será procesado en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas de guerra. La justicia estadounidense lo señala como líder del “Cártel de los Soles”.

En este contexto, el Gobierno del Perú, a través de la Cancillería, reafirmó su compromiso con los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, en particular con el mantenimiento de la paz, la preservación de la seguridad y la solución pacífica de las controversias.

Asimismo, hizo un llamado a una pronta solución de la situación política en Venezuela, que permita una transición democrática, con pleno respeto de los derechos humanos, e informó que se mantiene el monitoreo permanente de la situación de la comunidad peruana.