La Cancillería informó que los connacionales pueden comunicarse con la Sección de Intereses del Perú, a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas. Foto: archivo GEC
La Cancillería informó que los connacionales pueden comunicarse con la Sección de Intereses del Perú, a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas. Foto: archivo GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un número telefónico de emergencia para la comunidad peruana en Venezuela, a fin de brindar asistencia consular en caso de situaciones urgentes.

La Cancillería informó que los connacionales pueden comunicarse con la Sección de Intereses del Perú, a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas, a través del siguiente contacto de emergencia: (00) 58 414 222 4598.

El presidente Donald Trump confirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron puestos bajo custodia y trasladados a suelo estadounidense para enfrentar cargos criminales.

LEA TAMBIÉN: Cancillería no permitirá ingreso de migrantes irregulares: “Perú ya no está en capacidad”
La Cancillería informó que los connacionales pueden comunicarse con la Sección de Intereses del Perú, a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas. (Foto: GEC)
La Cancillería informó que los connacionales pueden comunicarse con la Sección de Intereses del Perú, a cargo de la Embajada de Brasil en Caracas. (Foto: GEC)

Maduro será procesado en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas de guerra. La justicia estadounidense lo señala como líder del “Cártel de los Soles”.

en particular con el mantenimiento de la paz, la preservación de la seguridad y la solución pacífica de las controversias.

LEA TAMBIÉN: Gobierno peruano: Nicolás Maduro violó los derechos hum

Asimismo, hizo un llamado a una pronta solución de la situación política en Venezuela, que permita una transición democrática, con pleno respeto de los derechos humanos, e informó que se mantiene el monitoreo permanente de la situación de la comunidad peruana.

TE PUEDE INTERESAR

El petróleo, clave en las maniobras de EE.UU. en Venezuela
Trump promete reconstruir infraestructura petrolera de Venezuela con inversión de EE.UU.
Vicepresidenta de Venezuela aparece en televisión y afirma que Maduro es el único presidente del país
Trump señala que Rubio está hablando con Delcy Rodríguez en Venezuela

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.