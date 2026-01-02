Migrantes venezolanos cruzan desde Chile por el puesto fronterizo de Santa Rosa en Tacna, Perú, el lunes 1 de diciembre de 2025. Foto: AP
que no cuenten con los requisitos legales para hacerlo, declaró a la agencia Andina.

El funcionario agregó que se encuentra trabajando para buscar una solución común a esta problemática con los países vecinos como Chile y Ecuador.

“El Perú ya no está en capacidad de seguir acogiendo a migrantes irregulares. Nosotros tenemos nuestras capacidades rebasadas”, señaló De Zela.

, señaló que su sector trabaja para buscar “una solución común” con Chile y Ecuador.

de los migrantes hacia el territorio vecino.

“Si esta salida irregular se produce, entonces el otro país devolverá a los migrantes al país de donde salieron. Con esto, lo que se pretende es que toda migración que haya sea de carácter regular, segura y ordenada”, añadió.

El canciller agregó que con Ecuador existe una coordinación similar para la cooperación entre autoridades migratorias y policiales. Además, mencionó que el país vecino ha establecido que el único paso fronterizo bilateral será a través de la zona costera de Huaquillas, por medidas de seguridad.

“Esa es una decisión que ha tomado Ecuador, no sólo con respecto a su frontera con el Perú, sino también respecto a su frontera con Colombia. Y lo hace por las razones que conocemos, es decir, que hay un exceso de migración irregular en Ecuador y ellos tienen que buscar la mejor manera de evitarla”, precisó.

aunque explicó que eso será “adecuado a cada una de las realidades diferentes de cada frontera”, aunque siempre bajo el principio de que toda migración debe ser “regular, segura y ordenada”.

Cabe recordar que el gobierno peruano declaró a fines de noviembre del 2025 el estado de emergencia en varios distritos del departamento de Tacna.

intentaran ingresar a territorio peruano, algo que fue impedido por los agentes nacionales.

El canciller Hugo De Zela señaló que su sector trabaja para buscar “una solución común” con Chile y Ecuador. (Foto: Cancillería)
