El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, ratificó que no permitirá el ingreso al territorio nacional de migrantes que no cuenten con los requisitos legales para hacerlo, declaró a la agencia Andina.

El funcionario agregó que se encuentra trabajando para buscar una solución común a esta problemática con los países vecinos como Chile y Ecuador.

“El Perú ya no está en capacidad de seguir acogiendo a migrantes irregulares. Nosotros tenemos nuestras capacidades rebasadas”, señaló De Zela.

Aunque el ministro dijo que las medidas que se adoptarán sobre esta problemática aún están en discusión, señaló que su sector trabaja para buscar “una solución común” con Chile y Ecuador.

Con respecto a Chile, De Zela dijo que “hay un protocolo de entendimiento entre la policía de los dos países para manejar cualquier tema, y se ha convenido que cada país va a intentar evitar la salida irregular” de los migrantes hacia el territorio vecino.

“Si esta salida irregular se produce, entonces el otro país devolverá a los migrantes al país de donde salieron. Con esto, lo que se pretende es que toda migración que haya sea de carácter regular, segura y ordenada”, añadió.

El canciller agregó que con Ecuador existe una coordinación similar para la cooperación entre autoridades migratorias y policiales. Además, mencionó que el país vecino ha establecido que el único paso fronterizo bilateral será a través de la zona costera de Huaquillas, por medidas de seguridad.

“Esa es una decisión que ha tomado Ecuador, no sólo con respecto a su frontera con el Perú, sino también respecto a su frontera con Colombia. Y lo hace por las razones que conocemos, es decir, que hay un exceso de migración irregular en Ecuador y ellos tienen que buscar la mejor manera de evitarla”, precisó.

El funcionario también dijo que Perú tiene interés en alcanzar acuerdos similares con los otros países con los que tiene límites, como Brasil, Bolivia y Colombia, aunque explicó que eso será “adecuado a cada una de las realidades diferentes de cada frontera”, aunque siempre bajo el principio de que toda migración debe ser “regular, segura y ordenada”.

Cabe recordar que el gobierno peruano declaró a fines de noviembre del 2025 el estado de emergencia en varios distritos del departamento de Tacna.

Esta medida se acogió con el objetivo de que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en el resguardo de la frontera, después de que decenas de migrantes aparentemente irregulares en Chile intentaran ingresar a territorio peruano, algo que fue impedido por los agentes nacionales.

Elaborado con información de EFE.