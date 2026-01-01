La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) oficializó este 1 de enero de 2026 una serie de designaciones en el boletín de normas legales. Los nombramientos, que entraron en vigencia el primer día del año, buscan cubrir vacantes en secretarías de diálogo social, gestión de riesgos e integridad pública, así como en la alta dirección de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Alexandra Cabrera Sanchez fue designada como la nueva Secretaria de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 374-2025-PCM.

Julio Mendigure Fernández fue nombrado como el nuevo Secretario de Gestión Social y Diálogo de la PCM mediante la Resolución Ministerial N° 377-2025-PCM. Mendigure se desempeñó como director ejecutivo del programa Pensión 65. Según el portal Infobae, fue candidato al Congreso por el partido Solidaridad Nacional en los comicios del año 2011.

Miriam Isabel Peña Niño asumió el cargo de representante de la Presidencia del Consejo de Ministros ante el Directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) a través de la Resolución Ministerial N° 379-2025-PCM.

Jaime Mariano Gaston Sayan Araujo fue oficializado como el nuevo titular de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la PCM bajo la Resolución Ministerial N° 381-2025-PCM.

Los funcionarios de la ANIN

Sergio Iván Atarama Martínez fue designado como Gerente General de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) mediante la Resolución Jefatural N° 000212-2025-ANIN/JEF. Atarama Martínez es abogado y militante de Alianza Para El Progreso desde el 2024, tras haber formado parte de Avanza País y Podemos Perú. En su trayectoria política destaca su candidatura al Congreso por APP en 2021 y su elección como regidor de la Municipalidad de Lima por Podemos Perú en 2022. Profesionalmente, ocupó cargos directivos en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, informó El Comercio.

Nelly Castañeda Callalli fue nombrada en el puesto de Asesora de la Jefatura de la ANIN por la Resolución Jefatural N° 000214-2025-ANIN/JEF.

Gustavo Adolfo Cruz Ñañez ocupará la jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información de la ANIN, según la Resolución Jefatural N° 000216-2025-ANIN/JEF.

César Nelson Rafael Cusma fue designado Director de la Dirección de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia de la ANIN mediante la Resolución Jefatural N° 000217-2025-ANIN/JEF. Ha ocupado cargos como la dirección ejecutiva del Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Cambio en la Casa de Gobierno

E Gobierno dio por concluida la designación del General de Brigada del Ejército del Perú Edgar Nivaldo Quilca Molina en el cargo de Secretario de Seguridad de la Casa de Gobierno del Despacho Presidencial. Según la Resolución Suprema N° 291-2025-PCM, la salida del oficial se produce para permitir su reasignación en el ámbito del Ministerio de Defensa, extendiéndosele el agradecimiento por los servicios prestados en la sede del Ejecutivo.