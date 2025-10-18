La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) autorizó la realización de una consulta popular en el Callao para decidir la posible creación de un nuevo distrito, según la Resolución Ministerial N° 276-2025-PCM, publicada este sábado 18 de octubre.

Se trata del proyecto de distritalización de Pachacútec, una iniciativa declarada de interés nacional y necesidad pública mediante la Ley N° 31176, aprobada por el Congreso en 2020. Con esta resolución, el Gobierno da luz verde al tramo final del proceso, que culminará con la votación ciudadana.

Consulta popular en marcha

De acuerdo con la norma, la PCM, a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT), delimitó el ámbito geográfico en el que se desarrollará la consulta, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territorial (D.S. N° 191-2020-PCM).

Asimismo, se dispone remitir la resolución al Sistema Electoral, integrado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), para que conduzcan e implementen el proceso consultivo.

El documento lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y ordena su publicación también en la sede digital de la PCM.

Pachacútec, fundada en el año 2000, es hoy una de las zonas más pobladas y dinámicas del Callao. Su crecimiento urbano y comercial ha sido acelerado, y la distritalización busca reconocer ese desarrollo mediante una gestión administrativa más eficiente y cercana a la población.

El congresista chalaco Marcos Pichilingüe fue uno de los principales impulsores del proyecto. En su momento, sostuvo que la creación del distrito permitirá fortalecer el comercio local y mejorar el acceso a servicios básicos para miles de familias.

Con esta decisión, el proceso entra en su etapa decisiva: la consulta popular, que permitirá conocer si los vecinos de Pachacútec respaldan la creación del nuevo distrito del Callao.