La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó este viernes que el Gobierno dispuso izar las banderas de todas las instituciones públicas a media asta como señal de duelo nacional, tras los recientes hechos de violencia ocurridos durante las manifestaciones que se desarrollaron esta semana y que dejaron un fallecido.

“El Consejo de Ministros, que se encuentra en sesión permanente, dispuso que las banderas sean izadas a media asta como expresión de pesar nacional frente a los recientes hechos de violencia que enlutan al país”, señala el comunicado oficial difundido por la PCM.

La medida se produce luego de la muerte de un manifestante durante las protestas registradas el pasado 15 de octubre en el Centro de Lima. Según las autoridades del gobierno, el ciudadano perdió la vida en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden, hecho que viene siendo investigado por el Ministerio Público. No obstante, según el comandante general PNP, Oscar Arriola, el responsable es el suboficial Luis Magallanes, autor del disparo que acabó con la vida del ciudadano.

Con este acto simbólico, el Ejecutivo invocó a la unidad nacional y expresó su solidaridad con los familiares de la víctima y con todos los ciudadanos afectados por los disturbios.

Comunicado PCM.

“El Gobierno del presidente José Jerí reafirma su compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para restablecer la paz social y garantizar la seguridad de la población”, añade el pronunciamiento oficial, firmado por la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM.

El Ejecutivo informó que mantiene sesiones permanentes del Consejo de Ministros ante la escalada de protestas en distintas regiones del país, y ha insistido en que se continuará dialogando con los distintos sectores sociales para evitar nuevos hechos de violencia.