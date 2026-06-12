La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) reunió a empresarios, especialistas y representantes de organismos nacionales e internacionales en el segundo día de la Expo SNI Industria 2026 para debatir los principales desafíos y oportunidades del Perú en materia de competitividad, logística, financiamiento y sostenibilidad, aspectos clave para impulsar el desarrollo industrial del país.

Como parte de las actividades por sus 130 años, la SNI organizó una serie de encuentros especializados sobre logística, economía circular, financiamiento y minería. Los espacios contaron con la participación de Claudia Asca Cordano, gerente de la Cadena de Suministro de Hudbay Minerals; Renzo Macher Carmelino, vicepresidente de Proyectos e Innovación de Compañía de Minas Buenaventura; Jorge Chávez Oliden, gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional; y otros reconocidos empresarios.

Los expositores coincidieron en que el crecimiento del comercio exterior exige una cadena logística más eficiente y articulada. (Foto: SNI)

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La jornada de encuentros especializados comenzó con el panel “Infraestructura logística y conectividad del Perú: avances, brechas y desafíos”, que reunió a Jason Guillén, gerente general adjunto de COSCO SHIPPING Ports Chancay Perú; Jorge Chávez, gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN); Steffany Bravo, gerente comercial de Carga General de APM Terminals; y Marcelo Cornejo, presidente fundador de CAENE Educación Ejecutiva, bajo la moderación de Silvia Hooker, gerente de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la SNI.

Durante el encuentro, los panelistas analizaron las brechas y oportunidades de la infraestructura logística peruana, así como los desafíos que enfrenta la cadena de comercio exterior ante su crecimiento sostenido. En ese contexto, destacaron las inversiones que vienen ejecutando los principales operadores portuarios, aunque coincidieron en que estos avances deben ir acompañados de una mejor conectividad vial, mayor desarrollo de capital humano y una aceleración de la transformación digital para evitar cuellos de botella que afectan la competitividad del país.

Especialistas analizaron alternativas vinculadas al mercado de capitales, la banca comercial y las garantías para facilitar el acceso al crédito. (Foto: SNI)

La agenda de encuentros especializados también incluyó las Conferencias Magistrales Internacionales en Economía Circular, desarrolladas en el marco del proyecto “Promoviendo una Industria Circular”, liderado por la SNI junto con la Unión Europea en el Perú y articulado con las embajadas de Alemania y Finlandia, así como con la Cámara Alemana AHK Perú.

El bloque reunió a los especialistas europeos Dirk Volkmann y Jaakko Kapanen, quienes expusieron sobre eficiencia energética, descarbonización y gestión circular del agua. Durante sus presentaciones, abordaron alternativas para optimizar el uso de la energía y los recursos hídricos en la industria, así como estrategias para avanzar hacia modelos productivos más sostenibles.

Asimismo, se realizó la conferencia magistral internacional “Química sostenible en acción”, desarrollada en el marco de la carta de intención 2025-2028 suscrita entre la SNI y el International Sustainable Chemistry Collaborative Centre (ISC3) de Alemania. La actividad contó con la participación de Felipe James, presidente de la SNI; Jonathan Hatwell, embajador de la Unión Europea en el Perú; Sabine Bloch, embajadora de Alemania; y Lasse Keisalo, embajador de Finlandia, quienes destacaron la importancia de fortalecer las capacidades de la industria en materia de química sostenible.

Oportunidades de desarrollo en la minería

La minería y su capacidad para generar oportunidades de desarrollo para los proveedores nacionales fueron protagonistas de uno de los encuentros especializados de la jornada. En la conferencia participaron Claudia Asca Cordano, gerente de la Cadena de Suministro de Hudbay Minerals, y Renzo Macher Carmelino, vicepresidente de Proyectos e Innovación de Compañía de Minas Buenaventura, quienes expusieron sobre las iniciativas, proyectos y mecanismos que vienen impulsando para fortalecer las cadenas de suministro y promover una mayor participación de empresas locales.

Durante su presentación, Claudia Asca destacó que Hudbay viene incorporando herramientas de inteligencia artificial para identificar proveedores y soluciones tecnológicas a nivel global, con el objetivo de fortalecer sus procesos de contratación. Asimismo, remarcó que la compañía prioriza la transparencia, la ética y el desarrollo de proveedores locales mediante programas de capacitación, formación de consorcios y acompañamiento empresarial. En esa línea, adelantó que la facturación de empresas comunales vinculadas a sus operaciones alcanzaría los US$ 31 millones en 2025.

Por su parte, Renzo Macher presentó la cartera de proyectos de Buenaventura y destacó las oportunidades que generarán iniciativas como Trapiche, en Apurímac, y Coimolache Sulfuros, en Cajamarca, para proveedores de equipos, insumos, repuestos y servicios. Además, durante el conversatorio se compartieron casos de empresas comunales que lograron expandir significativamente sus operaciones tras integrarse a la cadena de valor minera.

Finalmente, la conferencia “Financiamiento para el crecimiento de la industria peruana” reunió a André Quevedo, del Grupo Coril SAB; Andrea Murillo, especialista en Supply Chain Finance; Óscar Hinostroza, de Caja Huancayo; y Sergio Ramos, de FOGAPI. Durante el panel, los especialistas abordaron alternativas vinculadas al mercado de capitales, la banca comercial, el financiamiento productivo y las garantías para facilitar el acceso al crédito y fortalecer la competitividad

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