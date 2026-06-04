La industria peruana se prepara para uno de sus encuentros más importantes del año. En el marco de los 130 años de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Expo SNI Industria 2026 regresa del 10 al 12 de junio al Centro de Exposiciones Jockey con una propuesta renovada que busca posicionar al Perú como la plataforma industrial del Pacífico Sudamericano.

Más que una feria empresarial, el evento se ha convertido en un espacio estratégico para conectar a los distintos actores de la cadena productiva nacional e internacional. La edición de este año pondrá especial énfasis en la generación de oportunidades comerciales, la atracción de inversiones, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la competitividad industrial.

Uno de los principales motores de la Expo será la promoción de negocios y exportaciones. Para ello, se desarrollará una Rueda de Negocios Internacional que reunirá a 90 compradores de 20 mercados estratégicos de América, Europa y el Caribe, generando oportunidades comerciales para las empresas participantes y fortaleciendo la presencia de la oferta peruana en el exterior.

A ello se sumarán dos jornadas de la Macro Rueda Nacional, donde grandes compañías del país buscarán proveedores de bienes y servicios, impulsando nuevos encadenamientos productivos y oportunidades de crecimiento para empresas de distintos tamaños.

TODO SOBRE LA EXPO SNI INDUSTRIA 2026 15,000+ Participantes entre empresarios, emprendedores, proveedores y profesionales 300+ Stands especializados 7,500 m² Área de exhibición 90 Compradores internacionales 20 Países representados 2,500+ Citas comerciales proyectadas Sectores participantes Cuidado personal, cosmética y salud Energía y soluciones eléctricas Envases, embalajes y equipamiento industrial Industria de la defensa y seguridad Industria textil y confecciones Industria química Proveedores para la industria alimentaria Proveedores para la minería y metalmecánica Servicios especializados para la industria Tecnología, innovación y robótica

Además de su componente comercial, la Expo SNI Industria 2026 ofrecerá una agenda especializada orientada a analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria peruana en un contexto de transformación tecnológica y creciente competencia global.

Uno de los espacios centrales será el foro “130 años comprometidos con el Perú, haciendo industria”, que reunirá a destacados representantes del sector público, privado y académico para analizar los temas clave para el desarrollo productivo nacional. Participarán, entre otros expertos internacionales, Martín Rossi, exsecretario de Desregulación de la República Argentina, y Alberto Trejos, exministro de Comercio Exterior de Costa Rica.

Los temas a tratar son la simplificación regulatoria, las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), la incorporación de inteligencia artificial y ciberseguridad en los procesos industriales, así como el posicionamiento de la industria peruana frente a los cambios del entorno regional e internacional.

Encuentro sectoriales especializados

Durante los tres días también se desarrollarán encuentros especializados enfocados en logística industrial, financiamiento empresarial, eficiencia energética e hídrica, economía circular, automatización y robótica, formalización minera, industria para la defensa, políticas orientadas a fortalecer el aparato manufacturero nacional, oportunidades para proveedores nacionales de la minería y desarrollo de parques industriales.

La sostenibilidad será otro de los ejes transversales del evento. En ese marco se realizará la Rueda de Tecnología y Soluciones Circulares, diseñada para acercar a las empresas con proveedores de tecnologías y soluciones innovadoras que permitan mejorar su desempeño ambiental y productivo.

Asimismo, la Ideatón Industria Circular 2026 convocará a estudiantes universitarios para desarrollar propuestas frente a retos reales de sostenibilidad planteados por la industria peruana. La iniciativa busca fortalecer la articulación entre la academia, el sector privado y la cooperación internacional, promoviendo el desarrollo de nuevas soluciones para una industria más competitiva y responsable.

Con esta edición, la Sociedad Nacional de Industrias busca consolidar a la Expo SNI Industria como una plataforma estratégica para impulsar inversiones, promover exportaciones, fomentar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible del país. La realización del evento cuenta con el trabajo conjunto de la SNI, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Promperú, además del respaldo de la Unión Europea y de las empresas asociadas al gremio industrial.

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