La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) reunió a empresarios, especialistas y exautoridades nacionales e internacionales en su Foro Central, realizado en el marco de la conmemoración de sus 130 años de trayectoria, para analizar los principales desafíos que enfrenta el Perú en materia de competitividad, inversión, transformación digital y desarrollo productivo.

La jornada se estructuró en cuatro bloques sobre reforma del Estado, zonas económicas especiales, inteligencia artificial y ciberseguridad, además de los retos que enfrenta la industria peruana en el contexto internacional. Entre los expositores destacaron Martín Rossi, Alberto Trejos y Hugo de Zela, junto con reconocidos empresarios y máximos ejecutivos de algunas de las principales compañías del país.

Los debates estuvieron enfocados en identificar medidas para mejorar el clima de inversión, elevar la productividad y fortalecer la competitividad del país. (Foto: SNI)

El primer bloque, “Diseño de un Estado al servicio del ciudadano: desregulación y reforma”, abordó los efectos de la sobrerregulación sobre la competitividad. Martín Rossi, exsecretario de Desregulación de Argentina, advirtió que muchas normas terminan convirtiéndose en fuentes de discrecionalidad, corrupción y barreras para la competencia, especialmente para las pequeñas empresas. “La regulación deja de ser una protección y se transforma en un peaje”, afirmó.

Durante el debate, David Epstein, vicepresidente ejecutivo corporativo de Grupo Océano Corp; José Allemant, director de Asuntos Gubernamentales de Abbott para Perú y Chile; Karen Montjoy, CEO de Biosafe Industries; y Pablo Bustamante, director de Lampadia, advirtieron que la burocracia y la sobrerregulación elevan los costos, frenan la inversión y dificultan la innovación. Como ejemplo, mencionaron casos en salud y minería, donde algunos procesos pueden demorar años y retrasar proyectos o nuevas tecnologías.

Otro de los consensos fue que desregular no significa eliminar controles, sino simplificar procedimientos y reducir la discrecionalidad estatal. En ese sentido, se planteó la necesidad de revisar el entramado normativo vigente, ampliar herramientas como el silencio administrativo positivo y promover una mayor eficiencia del aparato público para fortalecer la competitividad y el desarrollo productivo del país.

A lo largo de la jornada, los participantes coincidieron en la necesidad de impulsar reformas que faciliten la inversión privada, promuevan la innovación y fortalezcan las condiciones para el crecimiento económico. (Foto: SNI)

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El segundo bloque estuvo dedicado a las zonas económicas especiales como herramienta para atraer inversiones y acelerar el desarrollo productivo. Alberto Trejos, exministro de Comercio Exterior de Costa Rica, destacó que las zonas francas fueron clave para diversificar la economía de su país, atraer empresas globales y convertir la manufactura avanzada y los servicios en motores de crecimiento. “La meta ahora es que nuestra gente sea cara y bien remunerada porque es altamente productiva”, afirmó.

En el panel participaron Juan Carlos Mathews, exministro de Comercio Exterior y Turismo; Martín Ibarra, CEO de Zona Franca Santiago (República Dominicana); y Luis Alonso García, socio de Rodrigo, Elías & Medrano. Los panelistas destacaron que el Perú cuenta con ventajas como su red de acuerdos comerciales, los puertos del Callao y Chancay y el nuevo régimen de zonas económicas especiales privadas para atraer inversiones orientadas a la exportación y la generación de empleo.

La discusión también abordó los retos para garantizar el éxito del modelo. Los participantes coincidieron en que estas zonas deben atraer nuevas inversiones y actividades productivas, evitando convertirse en simples mecanismos de reducción tributaria o relocalización de operaciones existentes. En esa línea, señalaron que el objetivo debe ser elevar la productividad, ampliar las exportaciones y generar mayor valor agregado para la economía.

El tercer bloque estuvo dedicado a la aplicación de la inteligencia artificial y la ciberseguridad en la industria. Durante la discusión, Antonio Ramírez-Gastón, presidente del Comité de Automatización, Robótica y Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la SNI; Javier Hoyle, CEO de NTT DATA para la Región Andina y el Caribe; y Saul Chrem, CEO de Xertica.AI y presidente de Endeavor Perú, coincidieron en que la IA dejó de ser una herramienta del futuro para convertirse en un factor clave de competitividad, capaz de elevar la productividad, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones en las empresas.

Los panelistas advirtieron que, pese al alto uso de herramientas de inteligencia artificial entre los peruanos, su adopción en la industria aún es limitada y se concentra en aplicaciones básicas. Sin embargo, destacaron que su potencial para elevar la productividad, reducir costos, fortalecer la ciberseguridad y optimizar procesos dependerá de avances en capacitación, infraestructura digital y modernización regulatoria. “El riesgo es no usar IA”, afirmó Saul Chrem.

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El cuarto bloque, “La industria peruana frente al panorama regional y mundial”, reunió a Hugo de Zela, exministro de Relaciones Exteriores del Perú; Rosario Bazán, fundadora y presidenta del directorio de Danper; Claudio Rodríguez, presidente ejecutivo del Grupo Gloria; y Pedro Lerner, CEO de UNACEM. La discusión giró en torno a los desafíos que enfrenta el país para consolidar su presencia en los mercados internacionales y aprovechar las oportunidades que ofrece un entorno global cada vez más competitivo y cambiante.

Los participantes coincidieron en que la expansión internacional de las empresas peruanas ha sido impulsada por la diversificación, la innovación, la tecnología y el desarrollo de talento. En ese contexto, Rosario Bazán sostuvo que “la rentabilidad no compite con el impacto social”, al destacar que la competitividad y el crecimiento sostenible requieren elevar la productividad y generar valor económico y social.

Asimismo, el panel remarcó que para atraer nuevas inversiones se necesitan estabilidad jurídica, gobernabilidad y reglas claras, de modo que el crecimiento económico se traduzca en empleo formal, reducción de la pobreza y desarrollo sostenible.