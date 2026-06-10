LEGO Perú prepara su apuesta más ambiciosa en el marco del Mundial 2026.
LEGO Perú prepara su apuesta más ambiciosa en el marco del Mundial 2026.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Mientras los países clasificados al Mundial comienzan a sentir el efecto comercial del torneo, LEGO Perú enfrenta un desafío distinto: comprobar si una colección inspirada en la Copa del Mundo puede replicar el desempeño que logró Fórmula 1 durante el último año. La tarea no es menor. La licencia automovilística se convirtió en uno de los principales motores de crecimiento de la marca, elevando las expectativas sobre cuál será el próximo fenómeno capaz de conectar con los consumidores peruanos.

TE PUEDE INTERESAR

Epic Games y Lego se unen para lanzar nueva versión de Fortnite
FIFA se une a las redes sociales y Netflix para ampliar cobertura del Mundial 2026
Los ingresos “sin precedentes” del Mundial 2026, un jugoso pastel a repartir por la FIFA

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.