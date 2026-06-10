Los primeros resultados sugieren que existe espacio para ello. LEGO Perú acumula un crecimiento de 33.4% entre enero y mayo de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, luego de haber cerrado el 2025 con un avance superior al 20%.

Más aún, el desempeño llega en una etapa que suele ser menos dinámica para la industria juguetera, cuyas principales campañas se concentran en la segunda mitad del año.

“LEGO Perú se encamina a replicar el crecimiento de 20% en 2026”, señaló Miguel Ángel Estupiñan, gerente comercial de Elite Brands International - Representantes de LEGO en Perú, a Gestión. “Nuestros resultados son positivos aunque la venta en otros países van a una velocidad todavía mucho mejor..”

Miguel Ángel Estupiñan, gerente comercial de LEGO Perú.

Si bien la colección mundialista viene registrando una buena acogida, la ausencia de la selección peruana en el torneo reduce parte del impulso emocional que sí favorece a los países vecinos clasificados.

No obstante, la compañía considera que el atractivo global del fútbol y de figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo mantiene vigente el potencial comercial de la licencia.

Mundial 2026 fortalece las ventas de LEGO en retail

La estrategia para el Mundial de LEGO Perú también implicó reforzar su presencia en retailers, supermercados y tiendas especializadas.

“ El canal moderno continúa concentrando alrededor del 90% de las ventas de distribución de la marca en el país ”, señaló. “Varias cadenas han apostado por incorporar la colección mundialista en espacios destacados dentro de sus tiendas, contribuyendo a ampliar su visibilidad entre los consumidores y a fortalecer el desempeño del primer semestre, que tradicionalmente suele tener menor peso para la industria juguetera.”

Ahora bien, entre el 75% y 80% de las ventas continúan concentrándose en Lima, mientras que el resto corresponde a provincias. Una cifra invariable, considerando que la llegada del Mundial no ha modificado significativamente esa distribución y ninguna región ha mostrado un desempeño particularmente distinto al observado antes del lanzamiento de la colección.

LEGO Perú busca crecer más de 20% en 2026 con las nuevas colecciones. (Foto: LEGO Perú)

Además, el comportamiento difiere frente a otros mercados de la región. Estupiñán reconoció que los países con selecciones clasificadas al Mundial vienen registrando una velocidad de venta más acelerada en los productos asociados al torneo.

“Hay un avance mucho más acelerado en cuestión de ventas; por lo menos se nota la tendencia en los países que van al Mundial”, comentó. “Nuestros buenos resultados se ven opacados contra lo que está pasando en otros países.”

El trofeo se queda con un tercio del negocio mundialista

La Copa del Mundo no solo domina las conversaciones alrededor de la colección mundialista de LEGO. También lidera las ventas. La réplica oficial del trofeo concentra alrededor del 35% de la facturación de la línea en Perú y se ha convertido en el principal motor comercial de la campaña.

“De lejos la Copa del Mundo es una de las más buscadas”, confirmó Estupiñan. “Incluso se nos ha agotado un par de veces y hemos tenido que esperar un poco para su reposición.”

El set cuenta con 2,842 piezas, mide cerca de 36 centímetros de altura y tiene un precio de S/999. Su atractivo radica en que trasciende el momento deportivo y funciona también como una pieza de colección.

Más allá del trofeo, los sets de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo destacan entre los productos de mejor desempeño de la colección. Sin embargo, Estupiñán precisó que ninguno alcanza individualmente la participación que registra la Copa del Mundo.

La colección también incluye propuestas dirigidas a públicos más específicos. Entre ellas destaca una réplica de la pelota oficial de la FIFA que incorpora un estadio en miniatura oculto en su interior.

Aunque no alcanzó el éxito de la Copa del Mundo, el modelo, concebido como una pieza de colección, se encuentra agotado en la tienda virtual de la marca y mantiene una disponibilidad limitada en otros canales.

En el extremo opuesto del portafolio se ubica el emblema oficial de la FIFA, un set de 298 piezas valorizado en S/199 que representa la alternativa de menor precio dentro de la colección mundialista.

Toy Story y Spider-Man, las siguientes apuestas

La atención de LEGO comienza a desplazarse hacia las campañas que marcarán la segunda mitad del año, un periodo que históricamente concentra el mayor volumen de ventas de la industria juguetera.

Tras el Mundial, la compañía enfocará sus esfuerzos en la campaña del Día del Padre y en los próximos estrenos de franquicias como Toy Story y Spider-Man, que figuran entre las principales apuestas comerciales para la segunda mitad del año.

“LEGO buscará capitalizar las películas que se van a estar lanzando en las próximas semanas tal como Toy Story y Spiderman”, adelantó Estupiñan.

Posteriormente llegará el Día del Niño, considerado por la compañía como el primer gran pico comercial del negocio antes de la campaña navideña, la más importante de su calendario anual.

Con ello, LEGO buscará sostener su ritmo de crecimiento apoyándose en una combinación de franquicias de entretenimiento, películas y propiedades deportivas.