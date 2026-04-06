Tai Loy solicitó la nulidad del registro de la marca de producto conformada por una forma tridimensional (similar a un humano) inscrita a favor de Lego Juris A/S. Crédito: Ekaterina_Minaeva / Shutterstock.com.
Tai Loy solicitó la nulidad del registro de la marca de producto conformada por una forma tridimensional (similar a un humano) inscrita a favor de Lego Juris A/S. Crédito: Ekaterina_Minaeva / Shutterstock.com.
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Josimar Cóndor
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En la industria de los juguetes, todos los detalles cuentan. Desde la marca hasta las formas, colores y rasgos, todos los elementos componen una misma identidad que puede evocar una serie de emociones que representan el intangible más valioso para las empresas y, en ese sentido, estas buscan proteger o capitalizarlos. Así, la peruana Tai Loy libró una batalla con la danesa Lego JurisA/S, representante jurídico de Lego, en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por la nulidad de un registro de marca. ¿Quién sonrió al final de esta disputa?

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