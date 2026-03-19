Indecopi recordó que nunca solicita por teléfono ni por WhatsApp la instalación de aplicaciones para participar en audiencias. Foto: Indecopi.
Indecopi recordó que nunca solicita por teléfono ni por WhatsApp la instalación de aplicaciones para participar en audiencias. Foto: Indecopi.
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Redacción Gestión
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El emitió un comunicado este 19 de marzo de 2026 para advertir a la ciudadanía sobre intentos de suplantación de identidad relacionados con audiencias virtuales.

Indecopi recordó que nunca solicita por teléfono ni por WhatsApp la instalación de aplicaciones para participar en audiencias, ni pide compartir pantalla, brindar acceso a cuentas bancarias o información confidencial.

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Según el comunicado, las únicas comunicaciones oficiales relacionadas con audiencias virtuales se realizan a través del correo institucional con dominio indecopi.gob.pe, la casilla electrónica registrada por el usuario y las plataformas institucionales de la entidad.

Comunicado de Indecopi. Foto: Facebook.
Comunicado de Indecopi. Foto: Facebook.

“Bajo ningún motivo se solicita información confidencial de los usuarios. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que no se deje sorprender y denuncie estos hechos”, señala el comunicado de la entidad.

Indecopi.gob.pe recomienda que cualquier intento de contacto sospechoso sea reportado de inmediato a los canales oficiales para proteger la información personal y garantizar la seguridad en los procesos virtuales.

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