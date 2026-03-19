Según pudo conocer Gestión, 609 solicitudes de registro de marcas fueron publicadas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) entre el 9 y el 13 de febrero de 2026, con una presencia relevante de empresas de China, España y otros países, lo que anticiparía estrategias de ingreso o fortalecimiento en el mercado peruano. Los solicitantes incluyen compañías con presencia internacional en los rubros de belleza, cosmética y cuidado personal.

Uno de los requerimientos más resaltantes fue realizado por Yiwu Youke Electrical Appliance Co., empresa china especializada en el desarrollo, producción y exportación de pequeños electrodomésticos de belleza y cuidado personal, que inició el proceso de registro de la marca “Marske” ante el Indecopi, en la clase 11, que comprende secadores de pelo y diversos electrodomésticos eléctricos para el hogar y el cuidado personal, como cafeteras, hervidores y máquinas para hacer yogur y pan, entre otros equipos.

Fabricante de electrodomésticos de cuidado personal

Fundada en 2013 y con sede en la ciudad de Yiwu, en la provincia china de Zhejiang, Yiwu Youke Electrical Appliance Co. es un fabricante orientado al desarrollo, producción y exportación de pequeños electrodomésticos de belleza y cuidado personal. Con más de una década de experiencia en el mercado internacional, la compañía opera dentro de uno de los principales polos manufactureros y comerciales de China, especializado en bienes de consumo para exportación.

La empresa produce una amplia gama de dispositivos de uso doméstico, entre ellos, secadores de cabello, afeitadoras eléctricas, cortapelos, planchas y rizadores, así como otros equipos de cuidado personal. Su modelo de negocio está orientado principalmente a la exportación, con envíos a mercados de América del Norte, Europa, Asia y América Latina, tanto a través de marcas propias —como Marske— como mediante servicios de fabricación para terceros (OEM) dirigidos a distribuidores y mayoristas internacionales.

A la fecha, no se ha identificado una operación directa de la compañía en Perú. En ese sentido, la solicitud de registro representaría una estrategia de protección de marca, orientada a resguardar sus signos distintivos frente a terceros, así como a dejar abierta la puerta a un eventual ingreso comercial al país en el mediano o largo plazo. Pero, ¿qué otras empresas están interesadas en Perú?

Asoma empresa de cosmética Huanlong Ma

Otro requerimiento relevante fue realizado por Huanlong Ma, fabricante de origen chino que opera en el sector de la cosmética y cuidado personal, que inició el proceso de registro de la marca “Ying Hua Sakura” ante el Indecopi, en la clase 21, que comprende cepillos para cejas, uñas y pestañas; cepillos de dientes, incluidos eléctricos y sus cabezales; así como cepillos para limpieza facial, eléctricos o no, y materiales para la fabricación de cepillos.

Huanlong Ma es un fabricante de origen chino vinculado con la producción de accesorios de cosmética y cuidado personal, con operaciones orientadas principalmente al comercio internacional. Aunque la compañía mantiene un perfil corporativo de baja exposición pública, su actividad se enmarca en el segmento de pequeñas y medianas empresas manufactureras que abastecen al mercado global de productos de higiene y belleza de consumo masivo.

Su portafolio incluye cepillos para limpieza facial, pestañas, cejas y uñas, así como cepillos de dientes —manuales y eléctricos— y sus respectivos cabezales o repuestos. La empresa opera bajo un modelo de exportación y fabricación para terceros (OEM), suministrando a distribuidores e importadores en mercados de América Latina, Europa, Asia y Medio Oriente, dentro de una estrategia centrada en productos de bajo costo y alta rotación.

Laboratorios Neum Spain: empresa española dedicada a la cosmética

En el referido periodo, Laboratorios Neum Spain S.L., empresa familiar de origen español con sede en Rafelbuñol (Valencia), especializada en la fabricación de fragancias, cosméticos y productos de ambientación, también inició el proceso de registro de la marca “Mikaromas” ante el Indecopi, en la clase 03, que comprende cosméticos y productos de cuidado personal, como cremas, lociones, geles y champús; así como perfumes, fragancias, aceites esenciales y soluciones para la aromatización de ambientes.

Fundada en 1992 y con sede en Rafelbuñol, en la provincia de Valencia, Laboratorios Neum Spain S.L. es una empresa familiar española especializada en el desarrollo y fabricación de fragancias, cosméticos y productos de ambientación. Con más de tres décadas de trayectoria, la compañía ha consolidado una estructura industrial propia y un equipo de más de 180 colaboradores, orientando su crecimiento al mercado internacional dentro del segmento de perfumería y cuidado personal de consumo masivo.

El portafolio de la firma incluye perfumes, productos de cuidado de la piel y el cuerpo, así como soluciones para la aromatización de ambientes, como difusores, mikados y sprays. Su modelo de negocio combina marcas propias y fabricación para terceros (private label), con exportaciones a más de 50 países y presencia en grandes cadenas de retail en Europa y otros mercados, lo que refleja su estrategia de expansión basada en volumen y distribución internacional.

Empresa colombiana de cuidado personal TQ Brands también solicitó registro de marca

Otra solicitud relevante fue realizada por TQ Brands S.A., empresa de origen colombiano especializada en la fabricación y comercialización de medicamentos, productos de cuidado personal y aseo del hogar, que inició el proceso de registro de la marca “MK” ante el Indecopi, en la clase 05, que comprende productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios de uso médico; alimentos y suplementos dietéticos; así como desinfectantes y otros productos de uso sanitario.

Con origen en 1934 y sede en Cali, Colombia, TQ Brands S.A. forma parte del grupo Tecnoquímicas, uno de los principales actores del sector farmacéutico y de consumo masivo en ese país. Con más de 90 años de trayectoria, la compañía ha desarrollado una sólida capacidad industrial y comercial en la producción de medicamentos, suplementos, productos de cuidado personal y artículos de higiene para el hogar, consolidando su posicionamiento en el mercado regional.

El portafolio del grupo incluye miles de referencias, entre ellas la línea farmacéutica MK, así como productos de consumo orientados a la salud y el bienestar. Su estrategia de expansión internacional contempla operaciones y presencia comercial en varios países de América Latina —como Ecuador, Centroamérica y República Dominicana— además de exportaciones a más de una decena de mercados de la región, en línea con su enfoque en el desarrollo de productos accesibles y de amplia distribución.