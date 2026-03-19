Perú mantiene su atractivo como puerta de entrada para marcas en América Latina.
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Sandra Reyes
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En un escenario de estabilidad macroeconómica, el Perú sigue presente en el radar de empresas de belleza interesadas en expandirse en América Latina. El dinamismo del consumo en cuidado personal y cosmética, junto con una población joven y cada vez más orientada al cuidado de la imagen, impulsa a marcas internacionales a observar al mercado local como una plaza estratégica para su ingreso o para proteger sus marcas de cara a una futura incursión.

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