Una desarrolla productos de de panificación y molinería, y la otra opera una cadena integrada en carne de pollo y conserva. (Foto: referencias/SNI)
Estas dos empresas del sector alimentos, una con sede en Bogotá y otra con fuerte dominio en el mercado de proteína animal en Bolivia, han reportado crecimiento sostenido y muestran señales de interés por el mercado peruano. Una desarrolla productos a base de cereales; la otra opera una cadena integrada en carne de pollo y conserva.

