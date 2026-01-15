Dos empresas del sector de alimentos han iniciado trámites ante Indecopi para registrar nuevas marcas vinculadas a productos como cereales, granolas, harinas y conservas. Estas solicitudes podrían estar relacionadas con estrategias de posicionamiento o con planes de expansión en el mercado peruano.

Recientemente, Gestión pudo conocer que Haan SAS, inició el proceso de inscripción de la denominación y logotipo de “Paranice PN” ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En detalle, la empresa colombiana inscribió la marca en la categoría 29 y 30, que corresponden a carne, pescado, hortalizas y legumbres en conserva, aceites y grasas para uso alimenticio, productos de panadería, harina, bocadillo de barras alimenticias a base de granola, hojuelas de avena y barras de cereales. Pero, ¿de quién se trata?

Haan S.A.S. es una empresa colombiana del sector de alimentos, dedicada principalmente a la producción y comercialización de productos de panificación y molinería, con sede en Bogotá.

Entre 2023 y 2024 la empresa reportó un aumento de ingresos netos de 64,31% y un crecimiento del activo total de 76.31%. Además, su margen neto mejoró en 4,35 puntos porcentuales, lo que indica expansión y fortalecimiento financiero.

En línea con este crecimiento la empresa comercializa productos bajo la marca Paranice PN, que incluye granolas y cereales, harinas, así como cremas a base de almendras y avellanas, orientadas al segmento de alimentos de valor agregado.

Gigante avícola de origen boliviano interesado en Perú

En el segmento de alimentos, la empresa boliviana Granja Avícola Integral Sofía solicitó el registro de la denominación y logotipo de “El Faro Lomitos de Atún” en la clase 29, que abarca conservas de pescado, sardinas, mariscos procesados, y distintas presentaciones de atún como lomitos, filetes y sólidos.

Fundada en 1976 en Santa Cruz como un emprendimiento familiar dedicado a la crianza de pollos, Sofía se formalizó como empresa integrada en el período 1986–1987.

A lo largo de las décadas, fue ampliando su estructura con granjas reproductoras y porcinas, plantas de incubación y fábricas de alimento balanceado, consolidando un modelo de producción vertical que le permite controlar toda la cadena “del campo a la mesa”.

Hoy, Sofía es una de las principales agroindustrias de Bolivia, con un portafolio de más de 600 productos que incluyen pollo, cerdo, embutidos, alimentos preparados y conservas. Su participación en el mercado de carne de pollo alcanza aproximadamente el 32%, con una sólida presencia a nivel nacional.

La solicitud de ambas empresas de alimentos podría responder a una estrategia de protección de marca o anticipar una posible expansión en el mercado peruano a mediano o largo plazo.

Empresa brasileña de tecnología busca ingresar al Perú

De otro lado, el Indecopi también recibió la intención de Arqia Telecomunicaciones para registrar la denominación y logotipo de “Arqia” en la clase 09, 38 y 42, que comprende productos como software y aplicaciones para la gestión de conectividad IoT y M2M; servicios de telecomunicaciones para la transmisión de datos, voz y mensajes; y geolocalización y comunicación SMS.

La empresa fue fundada en 2011 como la unidad móvil del Grupo Datora (conglomerado brasileño de telecomunicaciones y tecnología), con un enfoque en servicios de conectividad para el ecosistema de Internet de las Cosas (IoT) y comunicaciones máquina a máquina (M2M). Asimismo, opera en Brasil como operador móvil virtual (MVNO) autorizado por la ANATEL, utilizando redes de grandes operadoras como TIM Brasil.

Entre 2023 y 2025 superó los 3 millones de conexiones, cerró una alianza con floLIVE para ofrecer conectividad celular local cumpliendo la regulación brasileña, y fue adquirida por Wireless Logic, que la describe como uno de los MVNO independientes más grandes de Brasil. Arqia sigue operando como marca y plataforma especializada en IoT/M2M dentro de ese grupo.

New Athletic busca lanzar producto con ¿nueva colaboración?

Dentro del segmento de retail deportivo, New Athletic Group ha solicitado el registro de la denominación y logotipo de “NA x Kafftec” en la clase 25, correspondiente a prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, calzado y ropa deportiva, camisetas, pantalones, chaquetas, suéteres, gorras, uniformes deportivos, medias, faldas, camisetas y mallas deportivas.

Aunque aún no se ha anunciado oficialmente un nuevo lanzamiento, la solicitud sugiere una posible colaboración enfocada en innovación textil o tecnológica, y busca proteger legalmente esta identidad visual combinada.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido para la marca peruana, que proyecta cerrar 2025 con 44 tiendas propias en el país y dar el salto a Ecuador con un showroom en Quito. Su expansión regional se apoya en el buen desempeño de sus canales de venta (retail físico, mayorista y digital) con una proyección anual de crecimiento entre 6% y 7%.

Solo el 22, 23 y 24 de diciembre de 2025, Indecopi publicó 474 solicitudes en el segmento de productos, entre ellas destacan la fabricante colombiana Haan SAS, la Granja Avícola Integral Sofia, Arqia Telecomunicaciones y New Athletic.

