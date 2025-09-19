Molicentro alista proyecto en planta de producción de Ate. (Foto: Difusión)
Compañía Molinera del Centro (Molicentro), dedicada a la fabricación de harinas, pastas y derivados de trigo, apunta a mejoras en sus procesos de atención de producto. Para ello, la empresa alista una inversión en su planta de Ate, a fin de obtener mayor eficiencia en sus transacciones.

Molicentro y su inversión en planta de harinas y pastas de Ate: Estos son los pormenores

