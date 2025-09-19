Por medio del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la compañía informó sobre el proyecto “almacén de productos terminados”, a implementarse en un área adyacente a su fábrica industrial en Ate, específicamente, en un terreno de 2,360 metros cuadrados (m2) .

Actualmente, la empresa posee espacios de guardado temporales , siendo necesario contar con un almacén de productos terminados para realizar el depósito correcto de las mercancías sensibles expuestas a factores ambientales. “Además, de agilizar el picking, packing y alcanzar un nivel más alto de despacho de los productos terminados”, resaltó la compañía.

Dicho almacén, una vez implementado, recepcionará los productos derivados del área de producción; ello, con una capacidad de más de 10,000 sacos.

Compañía actualmente cuenta con almacenes temporales. (Foto: Difusión)

LEA TAMBIÉN: Molicentro y la descentralización de producción con la mira fuera del Perú

Inversión de Molicentro

Molicentro considera que la ejecución del proyecto se realizará en un periodo de tres meses; además, de proyectar una vida útil de 40 años.

Asimismo, esta iniciativa se estima tendrá un presupuesto de S/ 1,853,950.

La compañía en vías de avanzar hacia la ejecución de esta iniciativa presentó el ITS respectivo ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 25 de setiembre del 2025, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.

LEA TAMBIÉN: Molicentro y el proyecto logístico en antesala a nuevo molino en Perú