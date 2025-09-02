En el primer semestre, New Athletic reportó un crecimiento de 7% en el canal retail y canal mayorista, de acuerdo con su gerente general, Silvio Vila.

Para el cierre del año, la proyección apunta a un avance de entre 6% y 7%, con el soporte de diferentes canales: retail físico, mayorista, venta digital y catálogo.

En ecommerce, las ventas de New Athletic representan actualmente entre 5% y 8% del volumen total, un nivel que continúa en expansión tras el impulso de la pandemia. El desempeño de la línea de calzado deportivo —particularmente en running, gimnasio y trekking— y el mayor consumo del público femenino son factores que sostienen este avance.

En agosto, la empresa cumplió 20 años de operaciones con la apertura de una tienda insignia en San Isidro y el traslado de sus oficinas administrativas a ese nuevo local. “La sede que se encuentra en el Cercado de Lima pasará a operar como almacén y para ventas corporativas", señala el empresario.

Los calzado de running y trekking son segmentos en crecimiento. (Foto: GEC).

EXPANSIÓN LOCAL Y REGIONAL

A la fecha, New Athletic cuenta con 43 tiendas propias y prevé cerrar el 2025 con 44 locales, tras la apertura en Mall del Sur y la remodelación de la tienda en Minka.

En el plano internacional, la empresa ha registrado su marca en varios países de América del Sur (Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia) y Europa, según información recogida por Gestión.

Según su gerente general, Silvio Vila, en noviembre prevén el inicio de operaciones propias en Ecuador, con un showroom en Quito y atención directa al canal mayorista. Así, regresarían al mercado internacional luego de operar anteriormente en ese país de la mano de clientes.

“Indirectamente, hemos tenido presencia en Ecuador, en Bolivia y en el mismo Argentina, pero realmente no nos ha dado buen resultado, razón por la cual queremos y ya estaremos en Ecuador nosotros mismos como empresa propia”, anotó.

Esta etapa forma parte de su proceso de expansión regional.

CAMPAÑA NAVIDEÑA

De cara a la campaña navideña, New Athletic alista nuevas colecciones de calzado, así como de indumentaria deportiva.

“La Navidad es prácticamente la fecha clave para poder alcanzar nuestros propósitos. Ya estamos preparándonos con productos nuevos en diferentes líneas, ya sea en running, basquet, casual y otros”, indicó Vila.

La producción de calzado se mantiene en China, mientras que la confección textil se desarrolla en Perú a través de socios locales.