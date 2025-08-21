La marca tiene un portafolio de diversas gamas de calzado. (Foto: Gino Bigioni)
Con cuatro años en el mercado local con su propia línea de zapatos y más de 30 años fabricando para terceros, la marca Gino Bigioni, especializada en calzado para damas, viene pisando fuerte en el mercado. Solo en junio último, la compañía logró la venta de 700 pares de botas con su sello personal; ello, promovido por un invierno que viene jugando a su favor y que impulsaría en un 50% las ventas de este 2025.

