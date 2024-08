Gia Maccagno, gerente general y diseñadora de la marca, define a Chic Chemin como calzado de lujo, elaborado a partir de insumos europeos, pero fabricado por zapateros peruanos. Actualmente, la marca trabaja con artesanos de Surquillo, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, distribuidos en seis talleres, donde se realiza la fabricación de los zapatos.

“Empezamos con un taller y ahora tenemos seis. Los artesanos peruanos se encargan del corte, de la costura, del ensamblado, los forros. Y si bien los materiales son importados de Europa, también hacemos mix con el cuero peruano”, agrega la diseñadora.

El portafolio de Chic Chemin es amplio. Cuenta con 16 modelos repartidos en tres colecciones, considerando que por cada modelo ofrece dos tipos de colores. En verano, la oferta incluye sandalias, zapatos plataforma, alpargatas, mientras que en invierno comercializa botas, botines, zapatillas, entre otros.

“Todo nuestro calzado es de vestir y en el diseño tomamos en cuenta muchos detalles que nuestras clientas terminan apreciando. El precio promedio del calzado Chic Chemin es de S/ 900, teniendo en cuenta que traer insumos de Europa es muy costoso”, remarca.

Chic Chemin en invierno comercializa botas, botines, zapatillas, entre otros.

Planes de la marca

Chic Chemin cuenta con una tienda en Miraflores, donde exhibe y comercializa su exclusivo calzado; sin embargo, el objetivo es crecer con una segunda sede en Surco.

“Nuestra idea siempre ha sido tener dos tiendas, pero inicialmente el covid-19 y, posteriormente, el fenómeno El Niño terminaron por aplazar el proyecto. Ahora, el plan es lograr la segunda tienda en dos años”, explica.

De momento, las ventas son prósperas para la marca, la cual en esta temporada de invierno ha logrado un crecimiento de 15% en facturación con respecto a similar temporada del 2022, cuando también mostró resultados positivos. “No comparamos con el 2023, pues el cambio climático afectó nuestras ventas y generó una caída de cerca de 30% en relación al 2022″, añade Maccagno.

No obstante, los planes de Chic Chemin no solo se sitúan en Perú. La marca ha cruzado fronteras con sus modelos y ha llegado a París, Estados Unidos (New Orleans, Pensilvania, Florida) y Australia (Brisbane).

“En el 2022, exportamos 350 pares de zapatos. El año pasado fue un periodo un poco más complejo y no exportamos. Sin embargo, buscamos volver y llegar a otros destinos como Nueva York, Dallas, en Estados Unidos; países de Europa, Centroamérica; Sudamérica y Asia”, sostiene la gerenta general.

Actualmente, la marca trabaja en la nueva colección de verano, la cual será lanzada al mercado en octubre.

