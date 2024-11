La fundadora de la marca, Anali Romero, detalló que el calzado de Galeanna está elaborado a mano, con insumos italianos y peruanos; en tanto, el diseño es propio, realizado por fabricantes nacionales. “Los zapatos son de alta calidad, hechos a partir de cueros y otros insumos peruanos; mientras, lo que corresponde a la estructura, el acero, algunos hilos y los contrafuertes son italianos”, precisó.

El precio promedio de este calzado es de S/ 400, siendo la plataforma digital y algunas reuniones privadas, los canales a través de los cuales se concretan las ventas. Sin embargo, desde diciembre próximo, la marca aterrizará con su primera tienda en Lima, en el centro comercial Parque La Molina, de propiedad de Parque Arauco.

“Se trata de una tienda de 77 metros cuadrados (m2), en la cual por primera vez tendremos la oferta física. Ello también nos impone nuevas cantidades en producción; además, de mayores estimados de venta”, explicó Romero.

Por lo general, la producción de Galeanna, teniendo como canal de ventas a la plataforma digital, ha sido de entre 6 y 12 pares por modelo; sin embargo, tras la apertura de la tienda, se estima que dicha cantidad se eleve a 18 pares por modelo.

“No vamos a perder la exclusividad, calidad y elegancia que siempre ha tenido el calzado, enfocándonos en diferentes modelos, a fin de que el público sea atendido”, indicó.

Ventas al exterior y proyecciones

Si bien Galeanna abrirá en Lima su primera tienda de calzado, el verdadero foco de la empresa está en vender sus productos fuera del país. De momento, los zapatos de esta marca han llegado a Chile, Estados Unidos y México.

“Hay gente de Australia, China e Italia que también han adquirido zapatos. En realidad, el mercado nacional no está acostumbrado a pagar por calidad, a diferencia, por ejemplo, de México. Este mercado paga entre US$ 350 y US$ 450 por un par de zapatos”, sostuvo.

Actualmente, los ingresos que provienen de ventas en el exterior representan cerca del 10% de la facturación anual; no obstante, la meta es también poder arribar a mercados con capacidad adquisitiva como Emiratos Árabes y Australia.

“Siempre estamos postulando a ferias internacionales, enviando el portafolio a boutiques que se encuentran fuera del país y buscando constantemente oportunidades”, finalizó Romero.

El dato

En lo que va del año, la facturación de Galeanna creció 5% en relación a similar periodo del 2023. “Pero con la apertura de la tienda justamente en diciembre que es un mes bastante fuerte en compras, proyectamos cerrar el 2024 con un aumento de 8%”, refirió.

