El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ordenó a Tiendas Peruanas S.A. (Oechsle) eliminar una cláusula de su política de cambios y devoluciones al considerar que limitaba indebidamente los derechos de los consumidores e infringía el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La medida fue adoptada por la Comisión de Protección al Consumidor N° 2, que declaró fundada la denuncia presentada por el Instituto Promotor de la Calidad e Idoneidad del Mercado (IPCIM), tras comprobar que la cláusula exigía que los productos se encuentren sellados, sin señales de uso y con todos sus accesorios y empaques originales para acceder a un cambio o devolución.

El Indecopi determinó que dicha exigencia colocaba a los consumidores en una situación de desventaja injustificada y contravenía la normativa vigente en materia de protección al consumidor.

Como medida correctiva, la entidad dispuso que Oechsle elimine esta cláusula de su política comercial en un plazo máximo de 15 días hábiles, con el objetivo de revertir los efectos de la práctica detectada y evitar futuras vulneraciones a los derechos de los consumidores.

Asimismo, el Indecopi sancionó a la empresa con una amonestación administrativa y recordó a los proveedores que sus políticas de cambios y devoluciones deben respetar los derechos reconocidos por ley, reiterando su compromiso de supervisar y corregir prácticas que afecten la protección de los consumidores en el mercado.

Durante el procedimiento administrativo, la empresa se allanó, es decir, reconoció la infracción imputada por la autoridad.

La resolución es pública y puede ser consultada en el portal institucional del Indecopi.