El producto chino podría romperse y provocar quemaduras. Los consumidores deben dejar de usarlo y coordinar su devolución. Foto: difusión / Indecopi
Redacción Gestión
, informó al público que se retirarán 180 juegos de vajilla de cerámica de 16 piezas pertenecientes a la marca Just Home Collection.

Estos productos fabricados en China serán desplazados por representar riesgos para la salud del público, según información proporcionada por el proveedor en Perú, Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. (Sodimac).

Estas vajillas podrían presentar rajaduras o romperse al contacto con líquidos en altas temperaturas.

El proveedor dispuso el retiro total de las unidades tras detectar posibles rajaduras y quiebres con líquidos a altas temperaturas. Foto: referencial / Falabella
“Esta condición podría ocasionar lesiones por piezas fragmentadas, así como quemaduras leves o graves, además de posibles daños en la infraestructura del entorno donde se utilicen“, detalló el Indecopi.

De esa manera, recomendaron al público a no emplear el producto en cuestión y a contactar con el proveedor para recibir orientación sobre el procedimiento correspondiente y coordinar la devolución del producto.

Desde noviembre de este año se dispuso el retiro total de las unidades de vajilla de cerámica a nivel nacional.

