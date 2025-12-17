A pocos días de las celebraciones por Navidad, el Indecopi realizó un operativo de fiscalización en establecimientos del Centro de Lima donde se comercializan panetones y detectó que 20 marcas presentan irregularidades en su etiquetado . La intervención busca asegurar que los consumidores cuenten con información clara, obligatoria y veraz al momento de adquirir estos productos de alta demanda estacional.

Durante las inspecciones efectuadas por la Dirección de Fiscalización, se identificaron incumplimientos recurrentes, entre ellos la falta de consignación adecuada de la fecha de vencimiento , así como la ausencia de datos esenciales como el país de origen, el número de lote y la identificación del fabricante o importador .

Asimismo, se hallaron productos puestos a la venta sin Registro Sanitario de Alimentos (RSA) , requisito indispensable para su comercialización.

En los panetones que sí incluían tabla nutricional, el Indecopi también verificó la correcta colocación de las advertencias publicitarias u octógonos en la parte frontal del envase. En ese proceso, se detectó al menos un producto que omitía el octógono “Alto en azúcar” , pese a que correspondía su inclusión según la normativa vigente.

Indecopi realizó un operativo de fiscalización en el Centro de Lima y detectó irregularidades en el etiquetado de 20 marcas de panetones. Foto: Indecopi.

Como medida preventiva, la autoridad entregó cartas de monitoreo a los responsables de los establecimientos, recordándoles sus obligaciones en materia de etiquetado, advertencias publicitarias y la prohibición de mensajes que puedan inducir a error a los consumidores.

Recomendaciones para elegir un panetón con etiquetado correcto: