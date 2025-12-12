Campaña navideña. (Foto: GEC)
Campaña navideña. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A pocas semanas de la Navidad y el Año Nuevo, muchas familias empiezan a realizar sus compras para las cenas del 24 y 31 de diciembre. Ante ello, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) brindó una serie de recomendaciones para evitar y reconocer productos adulterados o caducados.

el Indecopi lanzó su campaña “Navidad informada 2025”.

En su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, el Indecopi recordó a la ciudadanía una serie de recomendaciones para garantizar compras seguras durante la temporada navideña.

LEA TAMBIÉN: Campaña navideña impulsa venta de chocolates: precios y lo que prevén las marcas

La institución exhortó a verificar que los alimentos envasados cuenten con un rotulado completo, donde se consigne información como ingredientes, registro sanitario, fecha de vencimiento, lote y condiciones de conservación.

En el caso de los panetones, recomendó revisar con atención el registro sanitario, la fecha de vencimiento y la lista de ingredientes y destacó que el bromato de potasio está prohibido en su preparación. Además, sugirió ubicar los octógonos de advertencia en productos altos en azúcar, sodio, grasas saturadas o grasas trans, los cuales deben estar colocados en la parte superior derecha del envase.

Para la compra de pavos y otros productos congelados, el Indecopi aconsejó seguir estrictamente las indicaciones del proveedor sobre el proceso de descongelamiento, ya que este puede reducir hasta en un 8% el peso del alimento.

En cuanto al chocolate para taza, instó a las familias peruanas a asegurarse de que el producto contenga, como mínimo, 35% de cacao.

Finalmente, la entidad advirtió a los consumidores evitar la adquisición de alimentos en envases abollados, deteriorados u oxidados, pues estos podrían encontrarse alterados y representar un riesgo para la salud.

TE PUEDE INTERESAR

Demanda de estacionamientos aumenta durante campaña navideña: ¿En dónde crece más?
Campaña navideña: ventas retail crecerían 8% y ticket promedio subiría a S/300-S/350
Campaña navideña: las modalidades de pago que impulsan ventas en comercios
Campaña navideña: 10 estrategias digitales para destacar y generar más ventas en tu negocio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.