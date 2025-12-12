A pocas semanas de la Navidad y el Año Nuevo, muchas familias empiezan a realizar sus compras para las cenas del 24 y 31 de diciembre. Ante ello, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) brindó una serie de recomendaciones para evitar y reconocer productos adulterados o caducados.

Durante la temporada navideña, especialmente en productos de alta demanda como panetones, chocolates de taza y alimentos para la cena de Nochebuena, el Indecopi lanzó su campaña “Navidad informada 2025”.

En su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, el Indecopi recordó a la ciudadanía una serie de recomendaciones para garantizar compras seguras durante la temporada navideña.

La institución exhortó a verificar que los alimentos envasados cuenten con un rotulado completo, donde se consigne información como ingredientes, registro sanitario, fecha de vencimiento, lote y condiciones de conservación.

En el caso de los panetones, recomendó revisar con atención el registro sanitario, la fecha de vencimiento y la lista de ingredientes y destacó que el bromato de potasio está prohibido en su preparación. Además, sugirió ubicar los octógonos de advertencia en productos altos en azúcar, sodio, grasas saturadas o grasas trans, los cuales deben estar colocados en la parte superior derecha del envase.

Para la compra de pavos y otros productos congelados, el Indecopi aconsejó seguir estrictamente las indicaciones del proveedor sobre el proceso de descongelamiento, ya que este puede reducir hasta en un 8% el peso del alimento.

En cuanto al chocolate para taza, instó a las familias peruanas a asegurarse de que el producto contenga, como mínimo, 35% de cacao.

Finalmente, la entidad advirtió a los consumidores evitar la adquisición de alimentos en envases abollados, deteriorados u oxidados, pues estos podrían encontrarse alterados y representar un riesgo para la salud.