Con la llegada de la campaña navideña, los emprendedores buscan cerrar el año con éxito, y las redes sociales se consolidan como su principal vitrina para alcanzar más clientes. Sin embargo, destacar en un entorno digital tan competitivo exige la planificación, creatividad e inversión de estrategias efectivas y financiamiento oportuno.

De acuerdo con Kantar Ibope Media, más del 80% de los peruanos usa redes sociales y un 61,3% decide su compra después de ver contenido en línea. Esto demuestra que las plataformas digitales no solo son espacios de conexión, sino también potentes canales de venta que requieren una inversión inteligente y estratégica. En esa línea, Dragan Joksimovic, Gerente de Negocio de Banca Persona de Alfin Banco, comparte diez recomendaciones clave para aprovechar al máximo las redes sociales durante esta temporada.

Gestiona tu presupuesto con estrategia: Invertir en publicidad y contenido de calidad es fundamental. Define un presupuesto específico para tus acciones digitales y asegúrate de contar con liquidez suficiente para no afectar tu capital de trabajo. Para ello, existen soluciones como los préstamos bancarios.

Optimiza tu sitio web o perfil de tu negocio en redes sociales: Asegúrate de que tu negocio sea fácil de encontrar para las personas que buscan regalos cerca de su ubicación o en sus dispositivos móviles. Muchos consumidores investigan en línea antes de comprar en una tienda física. La dirección, horarios especiales de Navidad y fotos de tus productos deben estar actualizados.

Planifica tu contenido con anticipación: Establece tus objetivos, selecciona los productos que deseas destacar y crea un calendario de publicaciones. Incluye promociones con tiempo limitado para generar urgencia. Una campaña planificada con anticipación aprovecha mejor los picos de consumo y optimiza cada sol invertido, sobre todo en publicidad.

Segmenta tus anuncios de forma inteligente: Dirigir tus anuncios a públicos específicos según edad, ubicación o intereses mejora el rendimiento y rentabilidad de tus campañas. Plataformas como Meta Ads o TikTok Ads ofrecen herramientas que permiten medir resultados en tiempo real y optimizar tu inversión publicitaria.

Promueve lo visual y emocional: Los formatos en video —reels, historias o clips cortos— conectan más con los usuarios. Según IPG Mediabrands, la publicidad en video y redes sociales fue el formato de mayor crecimiento en Perú durante el último año (13,9 %), tendencia que los emprendedores deben aprovechar.

Facilita la compra digital: Incorpora enlaces directos, códigos QR o botones de pago rápido en tus publicaciones. Más del 75 % de los peruanos conectados usa redes sociales desde su celular, por lo que optimizar tus anuncios para dispositivos móviles es esencial.

Comparte los testimonios de tus clientes: Las recomendaciones y reseñas de clientes satisfechos se perciben como más auténticas y confiables. Evidencian cómo fue su experiencia de compra y consiguen resultados que la publicidad tradicional no logra, validando la calidad de tus productos. Este contenido se puede publicar en tus redes sociales y sitio web.

Organiza concursos y sorteos. Es atractivo fomentar la participación a través de dinámicas atractivas como concursos o sorteos en redes sociales. Se genera entusiasmo, aumentan el alcance al requerir que los participantes etiqueten a amigos o compartan la publicación, y te ayudan a conseguir nuevos seguidores y más ventas. El premio debe ser relevante para tu negocio, por ejemplo, una canasta de productos estrella.

segúrate de que tu negocio sea fácil de encontrar para las personas que buscan regalos cerca de su ubicación o en sus dispositivos móviles. (Foto referencial: Pixabay)

Comparte tus promociones con tu base de clientes. Realiza comunicaciones personalizadas y directas, enfocadas en la fidelización. Los clientes recurrentes tienen una mayor probabilidad de comprar y confían más en tu marca, sobre todo en esta temporada de alta demanda donde asegurar la compra es fundamental.

Contrata un servicio de delivery o mejora tu logística. La inversión que puedes solicitar a una entidad bancaría para la campaña navideña podría también emplearse para asegurar un servicio de envío eficiente o para fortalecer tu propia logística durante la alta demanda de la temporada. Esto permitirá ofrecer plazos de entrega más rápidos, un factor clave para la decisión de compra en Navidad, sobre todo cuando se hace por redes sociales.

La digitalización no se trata solo de vender más, sino de hacerlo con propósito y responsabilidad financiera. “En un entorno donde la inversión digital crece a doble dígito y los consumidores confían cada vez más en las recomendaciones online, invertir estratégicamente en redes sociales puede marcar la diferencia entre una campaña más y una verdadera temporada de éxito”, señaló Dragan Joksimovic.