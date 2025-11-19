Durante el último trimestre del año, la demanda laboral se acelera en todo el país debido al aumento de la producción, distribución y ventas por la campaña navideña. De acuerdo con Adecco Perú, el empleo estacional crecerá entre 8% y 10% respecto a los meses previos, con logística, retail y consumo masivo como los principales motores de contratación.

“El sector logístico se ha convertido en la columna vertebral de la campaña de fin de año. Zonas como Lurín, Chorrillos, Callao y Punta Hermosa concentran buena parte de la operación de distribución nacional”, señaló Alejandro Botero, director de Adecco Outsourcing Industrial & Logistics.

Perfiles más demandados en el sector logístico

El dinamismo de la campaña también ha transformado los perfiles que buscan las empresas. El crecimiento del e-commerce y la digitalización de los centros de distribución han modificado la planificación tradicional y exigido talento más versátil, capaz de adaptarse a entornos de alta rotación y demanda.

“Las empresas valoran cada vez más velocidad, precisión y dominio de herramientas tecnológicas como WMS o aplicativos móviles de gestión de pedidos, además de habilidades blandas como adaptabilidad, trabajo en equipo y orientación a resultados”, explicó Botero.

En esa línea, los puestos más solicitados durante esta temporada son operarios de picking y packing, auxiliares de despacho, conductores, supervisores logísticos y montacarguistas certificados.

Retail y consumo masivo complementan la demanda

Por su parte, los sectores de retail y consumo masivo continúan siendo grandes empleadores durante estas fechas, con alta rotación de inventarios y refuerzo de puntos de venta.

“Las posiciones más solicitadas son los mercaderistas, impulsadores y promotores, claves para garantizar la correcta exhibición de productos y conectar con el cliente. Este año, la demanda se mantiene dinámica gracias al consumo por fiestas y al crecimiento de nuevos canales digitales”, afirmó Marialejandra Ramos, gerente de Adecco Sales & Marketing.

Tres de cada diez contratos se mantienen

Aunque la mayoría de los contratos de campaña son de corta duración, Adecco estima que alrededor del 30% de los colaboradores contratados durante la temporada son retenidos tras la campaña, ya sea por su desempeño o por la necesidad de las empresas de mantener talento capacitado.

“Las campañas se han convertido en una puerta de entrada al empleo formal. Muchos trabajadores temporales consolidan su experiencia y permanecen en la organización tras demostrar compromiso y desempeño sobresaliente”, finalizó Ramos.

Sin embargo, no todos los colaboradores buscan permanecer de forma indefinida. En muchos casos, las personas que trabajan en campañas lo hacen precisamente por la flexibilidad que ofrecen estos periodos. Algunos priorizan equilibrar su tiempo con responsabilidades familiares o estudios, mientras que otros valoran la oportunidad de obtener un ingreso adicional sin comprometerse con una posición permanente.

Este tipo de modalidad se adapta a quienes buscan empleos estacionales, dinámicos y compatibles con su estilo de vida.



