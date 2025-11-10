¿Buscas un empleo con remuneración superior al sueldo mínimo? La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció la apertura de 12 plazas laborales con sueldos que superan los S/ 4,000. En esta nota te contaremos cuáles son las plazas disponibles, cuándo comienzan los procesos, perfiles solicitados y la remuneración.

A pocas semanas del inicio de la campaña navideña y de fin de año, muchas personas buscan una oportunidad laboral para generar ingresos adicionales, costear los viajes familiares o asegurar la cena de Navidad y Año Nuevo.

Por ello, a continuación, te presentamos los puestos que estarán disponibles en Sunat en los próximos.

Oportunidad laboral

Cabe enfatizar que la recomendación principal es revisar a detalle los documentos de cada oferta de trabajo. Para realizarlo, ingresa en el siguiente enlace: ingresa aquí

1. Analista de Sistemas Analíticos

Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre de 2025

Desde el 13 al 17 de noviembre de 2025 Carreras requeridas: Ing. de Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación

Ing. de Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación Sueldo: S/5,500 mensuales por 40 horas semanales

2. Especialista en Gestión de Procesos de Sistemas

Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025

Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025 Carreras requeridas: Ingenierías e Investigación Operativa

Ingenierías e Investigación Operativa Sueldo: S/8,500 mensuales por 40 horas semanales

3. Experto de Infraestructura Tecnológica

Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025

Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025 Carreras requeridas: Ing. de Sistema, Electrónica, Industrial, Informática, Software y Seguridad Informática, y Ciencias de la Computación

Ing. de Sistema, Electrónica, Industrial, Informática, Software y Seguridad Informática, y Ciencias de la Computación Sueldo: S/10,500 mensuales por 40 horas semanales

4. Analista de Sistemas Analítico Especializado

Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025

Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025 Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación

Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación Sueldo: S/7,500 mensuales por 40 horas semanales

5. Analista de Sistemas Soluciones Web

Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025

Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025 Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación

Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación Sueldo: S/6,000 mensuales por 40 horas semanales

6. Administrador de Operaciones Cloud

Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025

Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025 Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Electrónica, Industrial, Informática, De Software, Mecatrónica y Ciencias de la Computación

Ing. Sistemas, Electrónica, Industrial, Informática, De Software, Mecatrónica y Ciencias de la Computación Sueldo: S/8,500 mensuales por 40 horas semanales

7. Operador de la Infraestructura Tecnológica

Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025

Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025 Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Informática y Software

Ing. Sistemas, Informática y Software Sueldo: S/4,200 mensuales por 40 horas semanales en turnos rotativos

8. Arquitecto de Soluciones

Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025

Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025 Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informático, De Software y Ciencias de la Computación

Ing. Sistemas, Industrial, Informático, De Software y Ciencias de la Computación Sueldo: S/10,000 mensuales por 40 horas semanales

9. Analista de Operación Infraestructura Tecnológica

Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025

Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025 Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informático, De Software y Ciencias de la Computación

Ing. Sistemas, Industrial, Informático, De Software y Ciencias de la Computación Sueldo: S/5,500 mensuales por 40 horas semanales en turnos rotativos

10. Especialista en Servicio de Redes

Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025

Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025 Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Electrónica, Informática, De Software, Redes y Telecomunicaciones e Ingeniería de las Telecomunicaciones

Ing. Sistemas, Electrónica, Informática, De Software, Redes y Telecomunicaciones e Ingeniería de las Telecomunicaciones Sueldo: S/7,500 mensuales por 40 horas semanales

11. Analista de Sistemas Especializado Senior

Convocatoria: Desde el 14 al 17 de noviembre del 2025

Desde el 14 al 17 de noviembre del 2025 Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación

Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación Sueldo: S/10,000 mensuales por 40 horas semanales

12. Técnico Programador Java