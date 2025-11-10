¿Buscas un empleo con remuneración superior al sueldo mínimo? La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció la apertura de 12 plazas laborales con sueldos que superan los S/ 4,000. En esta nota te contaremos cuáles son las plazas disponibles, cuándo comienzan los procesos, perfiles solicitados y la remuneración.
A pocas semanas del inicio de la campaña navideña y de fin de año, muchas personas buscan una oportunidad laboral para generar ingresos adicionales, costear los viajes familiares o asegurar la cena de Navidad y Año Nuevo.
Por ello, a continuación, te presentamos los puestos que estarán disponibles en Sunat en los próximos.
Oportunidad laboral
Cabe enfatizar que la recomendación principal es revisar a detalle los documentos de cada oferta de trabajo. Para realizarlo, ingresa en el siguiente enlace: ingresa aquí
1. Analista de Sistemas Analíticos
- Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre de 2025
- Carreras requeridas: Ing. de Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación
- Sueldo: S/5,500 mensuales por 40 horas semanales
2. Especialista en Gestión de Procesos de Sistemas
- Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
- Carreras requeridas: Ingenierías e Investigación Operativa
- Sueldo: S/8,500 mensuales por 40 horas semanales
3. Experto de Infraestructura Tecnológica
- Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
- Carreras requeridas: Ing. de Sistema, Electrónica, Industrial, Informática, Software y Seguridad Informática, y Ciencias de la Computación
- Sueldo: S/10,500 mensuales por 40 horas semanales
4. Analista de Sistemas Analítico Especializado
- Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
- Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación
- Sueldo: S/7,500 mensuales por 40 horas semanales
5. Analista de Sistemas Soluciones Web
- Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
- Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación
- Sueldo: S/6,000 mensuales por 40 horas semanales
6. Administrador de Operaciones Cloud
- Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
- Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Electrónica, Industrial, Informática, De Software, Mecatrónica y Ciencias de la Computación
- Sueldo: S/8,500 mensuales por 40 horas semanales
7. Operador de la Infraestructura Tecnológica
- Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
- Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Informática y Software
- Sueldo: S/4,200 mensuales por 40 horas semanales en turnos rotativos
8. Arquitecto de Soluciones
- Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
- Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informático, De Software y Ciencias de la Computación
- Sueldo: S/10,000 mensuales por 40 horas semanales
9. Analista de Operación Infraestructura Tecnológica
- Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
- Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informático, De Software y Ciencias de la Computación
- Sueldo: S/5,500 mensuales por 40 horas semanales en turnos rotativos
10. Especialista en Servicio de Redes
- Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
- Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Electrónica, Informática, De Software, Redes y Telecomunicaciones e Ingeniería de las Telecomunicaciones
- Sueldo: S/7,500 mensuales por 40 horas semanales
11. Analista de Sistemas Especializado Senior
- Convocatoria: Desde el 14 al 17 de noviembre del 2025
- Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación
- Sueldo: S/10,000 mensuales por 40 horas semanales
12. Técnico Programador Java
- Convocatoria: Desde el 14 al 17 de noviembre del 2025
- Carreras requeridas: Informática, Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software, Ciencias de la Computación y Técnicas de Ingeniería de Sistemas de Información
- Sueldo: S/5,500 mensuales por 40 horas semanales