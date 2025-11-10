Sunat. (Foto: GEC)
¿Buscas un empleo con remuneración superior al sueldo mínimo? La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció la apertura de 12 plazas laborales con sueldos que superan los S/ 4,000. En esta nota te contaremos cuáles son las plazas disponibles, cuándo comienzan los procesos, perfiles solicitados y la remuneración.

Por ello, a continuación, te presentamos los puestos que estarán disponibles en Sunat en los próximos.

Oportunidad laboral

Cabe enfatizar que la recomendación principal es revisar a detalle los documentos de cada oferta de trabajo. Para realizarlo, ingresa en el siguiente enlace:

1. Analista de Sistemas Analíticos

  • Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre de 2025
  • Carreras requeridas: Ing. de Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación
  • Sueldo: S/5,500 mensuales por 40 horas semanales

2. Especialista en Gestión de Procesos de Sistemas

  • Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
  • Carreras requeridas: Ingenierías e Investigación Operativa
  • Sueldo: S/8,500 mensuales por 40 horas semanales

3. Experto de Infraestructura Tecnológica

  • Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
  • Carreras requeridas: Ing. de Sistema, Electrónica, Industrial, Informática, Software y Seguridad Informática, y Ciencias de la Computación
  • Sueldo: S/10,500 mensuales por 40 horas semanales

4. Analista de Sistemas Analítico Especializado

  • Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
  • Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación
  • Sueldo: S/7,500 mensuales por 40 horas semanales

5. Analista de Sistemas Soluciones Web

  • Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
  • Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación
  • Sueldo: S/6,000 mensuales por 40 horas semanales

6. Administrador de Operaciones Cloud

  • Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
  • Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Electrónica, Industrial, Informática, De Software, Mecatrónica y Ciencias de la Computación
  • Sueldo: S/8,500 mensuales por 40 horas semanales

7. Operador de la Infraestructura Tecnológica

  • Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
  • Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Informática y Software
  • Sueldo: S/4,200 mensuales por 40 horas semanales en turnos rotativos

8. Arquitecto de Soluciones

  • Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
  • Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informático, De Software y Ciencias de la Computación
  • Sueldo: S/10,000 mensuales por 40 horas semanales 

9. Analista de Operación Infraestructura Tecnológica

  • Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
  • Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informático, De Software y Ciencias de la Computación
  • Sueldo: S/5,500 mensuales por 40 horas semanales en turnos rotativos

10. Especialista en Servicio de Redes

  • Convocatoria: Desde el 13 al 17 de noviembre del 2025
  • Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Electrónica, Informática, De Software, Redes y Telecomunicaciones e Ingeniería de las Telecomunicaciones
  • Sueldo: S/7,500 mensuales por 40 horas semanales

11. Analista de Sistemas Especializado Senior

  • Convocatoria: Desde el 14 al 17 de noviembre del 2025
  • Carreras requeridas: Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software y Ciencias de la Computación
  • Sueldo: S/10,000 mensuales por 40 horas semanales 

12. Técnico Programador Java

  • Convocatoria: Desde el 14 al 17 de noviembre del 2025
  • Carreras requeridas: Informática, Ing. Sistemas, Industrial, Informática, De Software, Ciencias de la Computación y Técnicas de Ingeniería de Sistemas de Información
  • Sueldo: S/5,500 mensuales por 40 horas semanales 

