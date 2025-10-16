En el trimestre móvil julio-agosto-septiembre del 2025, el empleo adecuado para personas de 14 a 24 años es el único que sigue en caída en comparación al 2019 (-25.4%), de acuerdo al INEI. (Fuente: Andina).
El empleo en Lima Metropolitana sigue el ritmo de la economía nacional y, al cierre del tercer trimestre, son más los indicadores positivos que negativos. Esa es la conclusión general a la que se llega tras revisar las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), correspondientes al trimestre móvil julio-agosto-septiembre.

