El Senamhi advierte sobre lluvias de fuerte intensidad y descenso térmico en estas regiones del Perú. (Fuente: El Peruano)
El Senamhi advierte sobre lluvias de fuerte intensidad y descenso térmico en estas regiones del Perú. (Fuente: El Peruano)
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Redacción Gestión
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que lluvias, de ligera a moderada intensidad, se presentarán en la selva este lunes 8 y martes 9 de junio, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Los departamentos y provincias de posible afectación son: Amazonas (Bagua, Bongará, Condorcanqui, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba);Ayacucho (Huanta, La Mar); Cajamarca (Jaén, San Ignacio); Cusco (Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba); Huancavelica (Tayacaja); Huánuco (Huacaybamba, Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Huánuco); y Junín (Chanchamayo, Jauja, Junín, Satipo).

También Loreto (Alto Amazonas, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón, Putumayo); Madre de Dios (Tambopata, Manu, Tahuamanu); Pasco (Oxapampa); Puno (Carabaya, Sandia), San Martín (Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja, San Martín, Tocache); y Ucayali (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad, Purús).

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Ante este aviso del Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, debido a que pueden presentarse deslizamientos y huaicos.

También es necesario verificar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, se recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

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