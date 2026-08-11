El Mundial ISA Open reunirá en noviembre a delegaciones de 73 países en Punta Rocas. El torneo es clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. (Foto: PROMPERÚ)
El Mundial ISA Open reunirá en noviembre a delegaciones de 73 países en Punta Rocas. El torneo es clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. (Foto: PROMPERÚ)
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Eduardo Sotelo
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En noviembre, las mejores selecciones de surf del mundo volverán a competir sobre las olas de Punta Rocas. Pero detrás del espectáculo deportivo hay una apuesta mucho más ambiciosa. Para la Federación Peruana de Surf (FENTA), el Mundial ISA Open a desarrollarse en nuestro país representa la oportunidad de demostrar que un deporte históricamente dependiente del presupuesto público puede empezar a sostenerse con inversión privada, turismo y una mejor explotación de su infraestructura. El desafío ya no es solo ganar medallas, sino construir una industria alrededor de ellas.

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